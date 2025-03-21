İngilizler Galatasaray’ın Danimarkalı yıldızı için harekete geçti!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Elias Jelert ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 9 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek bir türlü beklenen patlamayı yapamamıştı. Sarı-Kırmızılı Yönetim genç yıldızla sezon sonunda yolları ayırmayı düşünüyor.



İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich'in Elias Jelert'i takip ettiği öğrenildi. İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi. Sarı- Kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Elias Jelert bu sezon 33 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanıyor.

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