SGK'dan 2027'de istihdam seferberliği! 657 bin kişilik hedef: Kadınlara ve gençlere yeni destekler
SGK, 2027'de kadınların ve gençlerin iş hayatına katılımını artıracak projelere hazırlanıyor. Bütçede 657 bin kişilik istihdam artışı hedeflenirken, teşviklerden kreş düzenlemesine kadar yeni adımlar gündemde.
Türkiye'de istihdamın artırılması için sayısız projeye imza atan Sosyal Güvenlik Kurumu, 2027 yılında "daha çok iş, daha çok güvence" parolasıyla gençlerin ve kadınların istihdamına yönelik birçok yeni projeye daha imza atacak. 2027 yılı bütçesinde istihdamın 657 bin artırılması hedeflenirken, SGK'nın hayata geçirmeyi planladığı "genç ve kadınlara" yönelik projelerle bu rakam daha yukarıya çekilecek. İşte "İstihdam seferberliğine" ilişkin detaylar...
YAŞLI BAKIMINDA İSTİHDAM EDİLECEK
"Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" ile yaşlı bakım sorumlulukları nedeniyle istihdam piyasasından uzaklaşma riski bulunan kadınların ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden (yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, geriatri vb.) yeni mezun olmuş, yaşlı bakım sektöründe çalışabilecek kadınların kayıtlı istihdamını artırmak ve yaşlı bakım sektörüne nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla sertifika desteği ve istihdam teşvikleri sunulacak.
YEŞİL KİTAP ÇALIŞMASI YAPILACAK
Uzun vadeli bakım sigortasının ülkemizde uygulanabilirliğinin tüm yönleriyle ele alınacağı yeşil kitap çalışması yapılacaktır. Proje, ilgililik aşamasından geçmiş olup olgunluk değerlendirmesi sonuçları bekleniyor.
YOUNG-UP PROJESİ
Türkiye iş gücü piyasasının yapısal sorunlarından biri olan genç işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlamak ve gençlerin iş gücü piyasasında tutunmalarını teşvik etmek amaçlarıyla "Kayıtlı Genç İstihdamının Desteklenmesi (Young-Up)" projesi hazırlandı. Söz konusu projenin Avrupa Komisyonundan onayı alındı, sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Söz konusu projeye 2026 yılının sonlarına doğru başlanması bekleniyor. Projenin süresi 24 ay. Proje uygulama illeri Ankara, İstanbul ve İzmir olarak belirlendi. Toplam 1.200 genç işverenin ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 1.200 genç işçinin projeden fayda sağlaması hedeflenmekte. Proje sayesinde Türkiye iş gücü piyasasında 2.400 gencin olumlu yönde etkilenmesi planlanıyor.
EV İŞÇİLERİNE SOSYAL GÜVENCE
Sosyal diyalog yaklaşımı aracılığıyla ev işçilerinin kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştırmak ve insana yakışır iş olanaklarının sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla Ev İşçileri İçin Sosyal Güvenliğin Gerçekleşmesi Projesi oluşturuldu. Söz konusu proje, ILO iş birliği ile 36 ay boyunca yürütülecek. Projenin 2027 yılında başlaması bekleniyor.
"GÜVENCE" PROGRAMI
"Güvence" programında tam otomatik bir sistemin tasarlanıp oluşturulabilmesi amacıyla söz konusu programın üst versiyonu olacak "Güvence Versiyon 2" için mevzuat ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra programın yazımında görevli teknik ekip ile birlikte programın oluşturulma çalışmaları devam ettirilecek.
YABANCILARA KAYITLI İSTİHDAM
"Sürdürülebilir ve Sosyal Açıdan Kapsayıcı İşgücü Piyasası Entegrasyonunu Teşvik Etme (Employability) Projesi", Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla dolaylı yönetim ile yapılacak olup Türkiye'deki Mülteciler için AB Milli Yardım Aracı (FRIT) kapsamındaki bu projenin toplam bütçesi 50 milyon avro. Projenin amacı, Türkiye'de bulunan göçmen, sığınmacı ve ev sahibi toplulukların kayıtlı istihdamının artırılması. Projenin özel amaçları ise bu toplulukların istihdam edilebilirliklerinin, istihdam destek ve koruma hizmetlerine ulaşımlarının, toplumda ve iş alanlarındaki sosyal uyumunun artırılması ile kamu kurumlarının ve hükümet dışı kurumların bu topluluklara ilişkin istihdam desteği hizmeti sunmada verimliliklerinin artırılması. Proje kapsamında 5.340 sigortalı için 12 ay süreyle teşvik ödemesi verilmesi öngörülüyor.
SURİYELİLERİN ÇALIŞMASI
Türkiye'de Kayıtlı Çalışmayı Desteklemek için "Sosyo-Ekonomik Katılım ve İstihdam Projesi (Formalization)" ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk işçilerin veya uluslararası koruma altındaki kişilerin Türkiye iş gücü piyasasında kayıtlı istihdama geçişine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
İNSANA YAKIŞIR İŞ FIRSATI
"Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP WE) Projesi" ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için "İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının iş gücü piyasasına erişimini sağlayarak kayıtlı istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Sosyal güvenlik ve iş mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin Türk sigortalıları ile yeni istihdam ettikleri Suriyeli sigortalıları için programdan faydalanması ve 6 aya kadar sigorta primleri için teşvik ödemesi alması öngörülmektedir.
KAYIT DIŞILIĞA GÖZ AÇTIRILMAYACAK
Kayıt dışı istihdamın azaltılması, kayıtlı istihdamın artırılması, Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla risk odaklı denetim, veri analizi, rehberlik ve bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülecek.
YABANCI ODAKLI İŞ YERLERİ
Bu kapsamda, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlerde yaygın tarama ve sektörel denetimler gerçekleştirilecek, yabancı uyruklu çalışanların yoğun olduğu sektör ve iş yerlerine yönelik denetimlere öncelik verilecek.
İŞ YERLERİNE KREŞ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmayla annelerin istihdama katılmaları veya çalışan annelerin iş hayatında kalmalarını desteklemek için bu yıl sonuna kadar yönetmelik çıkarılacak. Buna göre, 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan işverenler, çalışanlarının 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu açabilecek.
Birden fazla işveren bir araya gelerek bu kurumları ortak açabilecek veya var olan kurumlarla anlaşmalar yapacak. İş yerlerine kreş ve bakımevi açmaları için 31 Aralık 2027 sonuna kadar süre verilecek. Yönetmelik çalışmasında 100'ün üzerinde kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde ise emzirme odası zorunlu olacak. Emzirme odasında çocuğun emzirilebilmesi ve anne sütü sağımı yapılabilmesi ve sütün uygun koşullarda saklanmasına imkân verecek teknolojik imkânlar oluşturulacak. Düzenlemeye göre gebe çalışanlar; ani darbe, sarsıntı ve uzun süreli titreşime maruz kalabilecek ve 80 desibeli aşan gürültüye maruz kalabilecekleri işlerde çalıştırılmayacak.
Haber: Önder Yılmaz
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