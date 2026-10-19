Young-Up projesiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplam 2 bin 400 gencin olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor. YOUNG-UP PROJESİ Türkiye iş gücü piyasasının yapısal sorunlarından biri olan genç işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlamak ve gençlerin iş gücü piyasasında tutunmalarını teşvik etmek amaçlarıyla "Kayıtlı Genç İstihdamının Desteklenmesi (Young-Up)" projesi hazırlandı. Söz konusu projenin Avrupa Komisyonundan onayı alındı, sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Söz konusu projeye 2026 yılının sonlarına doğru başlanması bekleniyor. Projenin süresi 24 ay. Proje uygulama illeri Ankara, İstanbul ve İzmir olarak belirlendi. Toplam 1.200 genç işverenin ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 1.200 genç işçinin projeden fayda sağlaması hedeflenmekte. Proje sayesinde Türkiye iş gücü piyasasında 2.400 gencin olumlu yönde etkilenmesi planlanıyor.

Ev işçilerinin kayıtlı istihdama geçişini destekleyecek projenin 2027 yılında başlaması bekleniyor. EV İŞÇİLERİNE SOSYAL GÜVENCE Sosyal diyalog yaklaşımı aracılığıyla ev işçilerinin kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştırmak ve insana yakışır iş olanaklarının sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla Ev İşçileri İçin Sosyal Güvenliğin Gerçekleşmesi Projesi oluşturuldu. Söz konusu proje, ILO iş birliği ile 36 ay boyunca yürütülecek. Projenin 2027 yılında başlaması bekleniyor. "GÜVENCE" PROGRAMI "Güvence" programında tam otomatik bir sistemin tasarlanıp oluşturulabilmesi amacıyla söz konusu programın üst versiyonu olacak "Güvence Versiyon 2" için mevzuat ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra programın yazımında görevli teknik ekip ile birlikte programın oluşturulma çalışmaları devam ettirilecek.

Kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik proje kapsamında 5 bin 340 sigortalıya 12 ay süreyle teşvik ödemesi yapılması öngörülüyor. YABANCILARA KAYITLI İSTİHDAM "Sürdürülebilir ve Sosyal Açıdan Kapsayıcı İşgücü Piyasası Entegrasyonunu Teşvik Etme (Employability) Projesi", Uluslararası Göç Örgütü (IOM) aracılığıyla dolaylı yönetim ile yapılacak olup Türkiye'deki Mülteciler için AB Milli Yardım Aracı (FRIT) kapsamındaki bu projenin toplam bütçesi 50 milyon avro. Projenin amacı, Türkiye'de bulunan göçmen, sığınmacı ve ev sahibi toplulukların kayıtlı istihdamının artırılması. Projenin özel amaçları ise bu toplulukların istihdam edilebilirliklerinin, istihdam destek ve koruma hizmetlerine ulaşımlarının, toplumda ve iş alanlarındaki sosyal uyumunun artırılması ile kamu kurumlarının ve hükümet dışı kurumların bu topluluklara ilişkin istihdam desteği hizmeti sunmada verimliliklerinin artırılması. Proje kapsamında 5.340 sigortalı için 12 ay süreyle teşvik ödemesi verilmesi öngörülüyor. SURİYELİLERİN ÇALIŞMASI Türkiye'de Kayıtlı Çalışmayı Desteklemek için "Sosyo-Ekonomik Katılım ve İstihdam Projesi (Formalization)" ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk işçilerin veya uluslararası koruma altındaki kişilerin Türkiye iş gücü piyasasında kayıtlı istihdama geçişine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında kayıtlı istihdam desteklenecek, işverenlere 6 aya kadar sigorta primi teşviki sağlanacak. İNSANA YAKIŞIR İŞ FIRSATI "Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP WE) Projesi" ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için "İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının iş gücü piyasasına erişimini sağlayarak kayıtlı istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Sosyal güvenlik ve iş mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin Türk sigortalıları ile yeni istihdam ettikleri Suriyeli sigortalıları için programdan faydalanması ve 6 aya kadar sigorta primleri için teşvik ödemesi alması öngörülmektedir. KAYIT DIŞILIĞA GÖZ AÇTIRILMAYACAK Kayıt dışı istihdamın azaltılması, kayıtlı istihdamın artırılması, Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla risk odaklı denetim, veri analizi, rehberlik ve bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülecek. YABANCI ODAKLI İŞ YERLERİ Bu kapsamda, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlerde yaygın tarama ve sektörel denetimler gerçekleştirilecek, yabancı uyruklu çalışanların yoğun olduğu sektör ve iş yerlerine yönelik denetimlere öncelik verilecek.