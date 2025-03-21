Fener’in genç stoperi birçok kulübü peşine taktı: İngiliz takımının yetkilileri Mourinho’dan bilgi aldı!

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu genç savunmacı için Premier Lig takımlarından Tottenham'ın sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Londra ekibinin yetkilerinin Sarı- Lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'yu aradığı ve Yusuf için bilgi aldığı öne sürülüyor.



MOU'NUN PRENSİ

Portekizli hocanın 2019- 2021 yıllarında İngiliz kulübünü çalıştırmasından dolayı Tottenham yetkililerinin transfer için hemen iletişime geçtiği kaydediliyor. 19 yaşındaki stoper, Mourinho'nun güvenini kazanarak ilk 11'deki yerini almıştı. Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Akçiçek, son olarak A Milli Takım'a davet edilerek başarısını pekiştirdi. Tottenham'ın yanı sıra milli futbolcunun; Lille, Marsilya, Manchester United ve Bayern Münih'in de takibinde olduğu belirtiliyor.



880 DAKİKA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 880 dakika sahada kaldı. 1.93 boyundaki defans, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanarya, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yusuf'u satmayı düşünmüyor.

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