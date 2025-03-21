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Beşiktaş hücum hattında son iki sezonu mumla arıyor!

Beşiktaş’ın forvet hattındaki sıkıntısı büyük. Siyah-Beyazlılar’da Immobile (15); Semih (4) ve Mustafa (1) tüm kulvarlarda toplam 20 gol atarken geçen son iki sezonu mumla arattı. 2023-24’te golcüler 35 gol atarken 2022-23’te 37 gol kaydetmişti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Beşiktaş hücum hattında son iki sezonu mumla arıyor!

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Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan dolayı Beşiktaş'ta gündem bir hayli yoğun... Kartal'da gelen mağlubiyetler ve gol yollarındaki etkisiz performans kötü istatistikleri gün yüzüne çıkarıyor. Siyah- Beyazlılar'da çok ciddi bir santrfor sıkıntısı yaşanırken mevcut kadroda bulunan futbolcular adeta yokları oynuyor. Beşiktaş'ta Immobile (15); Semih (4) ve Mustafa Hekimoğlu (1) tüm kulvarlarda toplam 20 gol atarken geçen son iki sezonu mumla aratıyor. Kartal'da golcüler 2023-24'te 35 gol atarken 2022-23'te 37 gol kaydetmişti. Geçen sezon Semih Kılıçsoy 12; Cenk Tosun 11 ve Aboubakar da 12 gol atmıştı.

RAFA GOLCÜ OLDU
Bir önceki yıl ise Cenk Tosun 18 gol atarken Aboubakar 13, Muleka da 6 kez ağları sarsmıştı. Öte yandan Solskjaer'in göreve başladığı günden bu yana çıktığı 11 maçta 19 gol atıldı. Bu 19 golün sadece 3'ü forvetlerden (Semih 2, İmmobile 1) geldi. Bu 3 golün 2'sinin penaltılardan atılması da dikkat çeken ayrı bir detaydı. Penaltılar Semih ve Immobile'nin ayağından gole dönüştürülmüştü. Norveçli hocanın döneminde 5 gol ile en çok Rafa fileleri havalandırırken ikinci sırada ise 4 golle Joao Mario yer alıyor. Yönetimin forvet hattındaki sıkıntıları gidermek için önümüzdeki sezon bu bölgeye takviyeler yapacağı gelen bilgiler arasında.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ
Önce evinde Gaziantep FK'ya sonra da 9 kişi kalan Konya'ya karşı kaybeden Beşiktaş, çelişkili bir puan tablosu ile karşı karşıya. Siyah-Beyazlılar ligde 27 hafta sonunda 44 puan topladı. Ancak bu 44 puanın 13'ü ilk 5 sıradaki takımlara karşı alındı ve bu alanda lider olundu. Kartal bu takımlara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. G.Saray'a yenilen Kartal ikinci yarıda Samsun ile berabere kalmıştı. Beşiktaş diğer 4 karşılaşmada Fener; Eyüp ve ilk yarıdaki Samsun maçlarını kazanmıştı.

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