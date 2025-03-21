Beşiktaş hücum hattında son iki sezonu mumla arıyor!

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan dolayı Beşiktaş'ta gündem bir hayli yoğun... Kartal'da gelen mağlubiyetler ve gol yollarındaki etkisiz performans kötü istatistikleri gün yüzüne çıkarıyor. Siyah- Beyazlılar'da çok ciddi bir santrfor sıkıntısı yaşanırken mevcut kadroda bulunan futbolcular adeta yokları oynuyor. Beşiktaş'ta Immobile (15); Semih (4) ve Mustafa Hekimoğlu (1) tüm kulvarlarda toplam 20 gol atarken geçen son iki sezonu mumla aratıyor. Kartal'da golcüler 2023-24'te 35 gol atarken 2022-23'te 37 gol kaydetmişti. Geçen sezon Semih Kılıçsoy 12; Cenk Tosun 11 ve Aboubakar da 12 gol atmıştı.



RAFA GOLCÜ OLDU

Bir önceki yıl ise Cenk Tosun 18 gol atarken Aboubakar 13, Muleka da 6 kez ağları sarsmıştı. Öte yandan Solskjaer'in göreve başladığı günden bu yana çıktığı 11 maçta 19 gol atıldı. Bu 19 golün sadece 3'ü forvetlerden (Semih 2, İmmobile 1) geldi. Bu 3 golün 2'sinin penaltılardan atılması da dikkat çeken ayrı bir detaydı. Penaltılar Semih ve Immobile'nin ayağından gole dönüştürülmüştü. Norveçli hocanın döneminde 5 gol ile en çok Rafa fileleri havalandırırken ikinci sırada ise 4 golle Joao Mario yer alıyor. Yönetimin forvet hattındaki sıkıntıları gidermek için önümüzdeki sezon bu bölgeye takviyeler yapacağı gelen bilgiler arasında.



BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Önce evinde Gaziantep FK'ya sonra da 9 kişi kalan Konya'ya karşı kaybeden Beşiktaş, çelişkili bir puan tablosu ile karşı karşıya. Siyah-Beyazlılar ligde 27 hafta sonunda 44 puan topladı. Ancak bu 44 puanın 13'ü ilk 5 sıradaki takımlara karşı alındı ve bu alanda lider olundu. Kartal bu takımlara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. G.Saray'a yenilen Kartal ikinci yarıda Samsun ile berabere kalmıştı. Beşiktaş diğer 4 karşılaşmada Fener; Eyüp ve ilk yarıdaki Samsun maçlarını kazanmıştı.

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