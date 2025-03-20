Nwakaeme sakata geldi!

Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin peşini sakatlıklar bırakmıyor. Bordo-Mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandıran Nwakaeme, ikinci döneminde ise adeta sakatlıklarla boğuşuyor.



Attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlüne giren 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibindeki ikinci döneminde zaman zaman maça damga vuran isim olsa da sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı. Nwakaeme, ligde 28 haftalık periyotta 4 ayrı sakatlık yaşarken 14 maçta 991 dakika sahada mücadele edebildi.

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