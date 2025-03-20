Barış Alper Yılmaz GQ Türkiye’ye açıklamalar yaptı: İdolüm Ronaldo!

Galatasaray'ın ve Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, GQ Dergisi'ne röportaj verdi. Saha içinde bitmek bilmez enerjisiyle fark yaratan oyunculardan olan yıldız oyuncu dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.



Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "İdolüm kesinlikle Cristiano Ronaldo. Gerçek bir ikon. Sahadaki lider duruşu, hiç bitmeyen enerjisi, mücadele gücü ve çalışkan yapısıyla örnek aldığım isim" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yıldızı hocası Okan Buruk ile ilgili de dikkat çekici sözler sarf etti.



Barış Alper, "Son 3 sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi. Hocamızın güçlü karakteri ve bizi bir arada kenetlemesi, zor günlerde toparlanmamızı kolaylaştırıyor. Eleştiri elbette olacak, her işte eleştiriyi normal karşılıyorum. Sonuçta biz de makine değiliz, iyi veya kötü günlerimiz olacak ve buna bağlı olarak eleştirilmemiz de gayet doğal. Önemli olan, eleştirinin saygı sınırlarını aşmaması" diye konuştu.

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