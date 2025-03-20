Ay-Yıldızlılar sarı kart görürse rövanşta oynayamayacak!

A Milliler'de 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Ay-Yıldızlılar'da; İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun, Macaristan karşısında sarı kart görmesi durumunda rövanşta oynayamayacak. Bu arada Arda ve Merih Demiral sarı kart cezalısı oldukları için bugünkü maçta görev alamayacak.



VINCENZO MONTELLA 20. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. İtalyan teknik adam bugünkü Macaristan maçını kazanarak 20. maçında 10. galibiyetini almak istiyor.

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