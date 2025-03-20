Alvaro Morata: Umarım derbide iki gol atarım

G.Saray'ın ara transferde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol golcü, Cadena Ser'de yayınlanan El Larguero programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol golcü, "G.Saraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Şu anda G.Saray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve 2 gol atabilirim" diye konuştu.



Morata, "G.Saray- Fenerbahçe arasındaki rekabet, Madrid- Atletico ve Madrid-Barcelona rekabetinden çok daha ateşli ve çok daha büyük. Böylesini hiç görmedim. Maçı yönetmek için yabancı hakem geldi. Stadyumda 30 bin üzerinde polis vardı. İnanılmazdı" dedi.



"MOURİNHO'YA SAYGIM VAR"

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya büyük saygı duyduğunu ifade eden Morata, "Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek" dedi.

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