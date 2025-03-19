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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla adından söz ettiriyor: Her maça damga vuruyor!

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor’un şampiyon olduğu sezondan bile daha iyi performans gösteriyor. Başarılı kaleci, 98 kurtarış ve 11 maçta kalesini gole kapatma istatistiğiyle dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla adından söz ettiriyor: Her maça damga vuruyor!

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Trabzonspor'da bu sezon 26 Süper Lig maçında da görev alan kaptan Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor. Bordo-Mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi. Fırtına, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı. Bordo-Mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü. Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı. Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci olan Uğurcan Çakır (98), kariyerinin en yüksek gole kapama oranı yakaladığı sezonunu geçiriyor (%42; 11 gole kapama/26 maç). Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Kaptanımız Uğurcan Çakır şampiyonluk sezonundan bile daha iyi bir performans sergiliyor. Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandılar.

279 MAÇTA GÖREV ALDI
28 yaşındaki Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyerinde 279 maçta 86 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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