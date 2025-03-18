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Türkiye’nin gururu Busenaz 30. altın madalyasını kazandı!

Üst üste 3. kez Dünya Şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli kariyerinin 30. altın madalyasını kazandı. Dün İstanbul’a gelen Sürmeneli,”Benimle sevinen ve üzülen herkese çok teşekkürler” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Türkiye’nin gururu Busenaz 30. altın madalyasını kazandı!

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Özbek rakibi Khamidova'yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. 2019 ve 2022'den sonra üst üste 3. kez Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Sürmeneli, kariyerinin de 30. altın madalyasını kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor. Sırbistan dönüşü açıklamalarda bulunan Sürmeneli,"Paris'ten üzüntüyle dönmüştüm, burası benim için geri dönüş biletiydi. Benimle sevinen ve üzülen herkese çok teşekkürler" dedi.

KOLBASTIYLA KUTLADILAR
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, başarısını kolbastı oynayarak kutladı. Milli takımın Trabzonlu iki ismi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu kürsüye çıkarak hünerlerini sergiledi. Arkadaşlarının alkışlarıyla sahnede coşan ikili, tribünlerden de alkış aldı.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada madalya kazanan boksörleri tebrik etti. Erdoğan "Tarihî başarılarıyla ülkemizin gururu olan millî sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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