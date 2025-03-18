Tekke’den yoğun mesai: Seri galibiyetler isteyen Trabzonspor’da sistem değişiyor!

Trabzonspor'da Fatih "Sultan" Tekke fırtınası başladı... Başakşehir'i yenerek 12 maçlık deplasmanda kazanamama serisini bitiren Bordo-Mavililer'de moraller yerine geldi. Teknik Direktör Fatih Tekke ise bu galibiyetin seriye dönüşmesini istiyor. Milli arada yoğun mesaiye başlayacak olan 47 yaşındaki çalıştırıcının takımın eksiklerini analiz edeceği öğrenildi. Bu süreçte milli takımlarına gitmeyen futbolcularla özel olarak görüşecek



Tekke'nin, yeni bir sistem oturtmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Başakşehir maçının ardından tecrübeli hoca, Trabzonspor'un kendi oyun kimliğini oluşturması gerektiğini belirterek efsane teknik direktör Özkan Sümer'in sözlerinden ilham aldığını söylemişti. Açıklamalarına devam eden Tekke "Takım oyun olarak henüz istenilen seviyede değil ama ulaşacağız. Benim sadece yapmam gereken çalışmaya devam etmek. Trabzonspor topraklarında oyuncu her zaman yetişir. Onlara dokunmak ve geliştirmek önemlidir. Biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.



TAKIMA IŞIK OLDU!

Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesiyle camiada pozitif bir hava oluştu.Bordo-Mavili futbolculara güven aşılayan Tekke'nin öğrencileriyle sürekle iletişim halinde olduğu belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN