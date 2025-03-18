Nesyri’n düşüşe geçti!

YOUSSEF En Nesyri özellikle 2025 yılında gösterdiği müthiş performansla sezona damgasını vurmuştu. Ancak Faslı yıldız son 3 maçta frene bastı. Bu da Sarı-Lacivertliler'e çok pahalıya patladı. En Nesyri iki Rangers maçını da boş geçince Fenerbahçe'nin Avrupa macerası sona erdi.



Yıldız futbolcu özellikle rövanş maçının son dakikasında kaçırdığı golle belki de takımını çeyrek finalden etti. Samsun maçında da sürpriz bir şekilde kulübede oturan En Nesyri ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak etkili olamayınca şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan daha gitti.

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