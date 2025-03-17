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Yönetim neşteri vuruyor! Serdal Adalı, Solskjaer ve Kaptan Mert ile görüşecek

Başkan Adalı ve yönetim, Beşiktaş için büyük bir operasyon planladı. Solskjaer ve Kaptan Mert ile yapılacak görüşmede Konya hezimetinin hesabı sorulurken futbolculara para ve kadro dışı bırakma cezası verileceği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Yönetim neşteri vuruyor! Serdal Adalı, Solskjaer ve Kaptan Mert ile görüşecek

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Konyaspor hezimeti sonrası Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak... Siyah-Beyazlılar'da yönetim 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını asla kabul etmiyor. Ayrıca Başkan Serdal Adalı'nın da bu durumu skandal olarak yorumladığı gelen bilgiler arasında. Siyah-Beyazlı kulübün başkanının bu doğrultuda Teknik Direktör Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki gollerde bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi.

Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtiliyor. Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Kartal'da, çok güçlü takım kurulması görüşü hakim. Bu yüzden Adalı da vakit kaybetmeden sorunlu bölgelere neşteri vurmak istiyor.

TARAFTAR İSYANDA!
Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başkana bu konuda tam destek verdiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Siyah- Beyazlı taraftarlar bu hezimet sonrası takımlarını sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutmuştu.

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