Osimhen ile ilgili flaş iddia! Juventus, Nijeryalı yıldız golcüyü istiyor

La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle, Victor Osimhen'in Juventus'a transfer olmak istediğini yazdı. Haberde Juventus Teknik Heyet Sorumlusu Cristiano Giuntoli'nin hem Osimhen hem de yıldız golcünün menajeriyle iletişime geçtiği ve sene sonunda Torino ekibinde forma giymek için söz aldığı belirtildi.

Haberin detayında 26 yaşındaki futbolcunun haklarının Napoli'ye ait olduğu, Sicilya ekibiyle yollarını ayırmadan önce sözleşmesini 2027 yılının Haziran ayına kadar uzattığı hatırlatıldı. Osimhen'in serbest kalma bedelinin ise 75 milyon Euro olduğu belirtildi.