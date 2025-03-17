Kanarya’da büyük sendrom! İlk 5 sıra içindeki takımlara karşı galibiyet alamadı

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda ilk 5 sırada yer alan takımları mağlup edemeyen Fenerbahçe, bu kötü alışkanlığını sürdürdü. Fenerbahçe, bu sezon ligde yaşadığı 7 puan kaybını da ilk 5'te yer alan takımlar karşısında aldı.Fenerbahçe Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler Beşiktaş'a 1-0 yenilirken Eyüpspor'la da 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'la ligin ikinci yarısında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe dün de Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Böylece Kanarya şu ana kadar ligde ilk 5 sıra içinde yer alan takımlara karşı bir galibiyet elde edemedi. Bu da şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almasına neden oldu.