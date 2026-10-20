Öte yandan Kuzey Kore ise Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddiaların spekülasyon olduğunu bildirdi ve başkent Pyongyang'da düzenlenen büyük bir giyim ve tüketim malları fuarını ziyaret ettiğini belirtti. Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kim'in kızıyla birlikte fuar alanını gezerek sergilenen ayakkabı, giysi ve diğer eşyaları incelediğini bildirdi. KCNA tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kim, Kore İşçi Partisi yetkilileri ve fuar görevlileri eşliğinde neşeli görünüyor.

Kim Jong-Un ve Kim Yo-jong. Fotoğraf: AFP

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

2020'de, Kim'in birkaç ay boyunca kamuoyunun gözünden kaybolmasının ardından, öldüğünü iddia eden benzer bir sosyal medya fırtınası kopmuştu.

O süreçte eski bir diplomat, Kim'in komada olduğunu ve iktidarı 38 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong'a devretmeye hazırlandığını öne sürmüştü.

Uzmanlar, Kuzey Koreli diktatörün ölmesi durumunda dizginleri güçlü kız kardeşinin ele geçireceğini belirtiyor.

Nükleer silahlara sahip rejimde halihazırda önemli bir nüfuza sahip olan Kim Yo-jong'un, ağabeyinden bile daha acımasız olduğu söyleniyor.