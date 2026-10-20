Kim Jong-Un komada iddiası: Çin'de acil ameliyat! Kuzey Kore'den yalanlama
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un beyin kanaması geçirdiği ve komada olduğu iddia edildi. Pyongyang ise Kim'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla, liderlerinin fuara katıldığını öne sürdü. İlk iddialara göre şiddetli bir beyin kanaması geçiren Kim, Çin'de tedavi görüyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un beyin kanaması geçirdikten sonra komada olduğu iddia edildi.
KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?
Sosyal medyada başlayan ve dünya basınında da karşılık bulan iddialara göre Kim Jong-Un şiddetli beyin kanaması nedeniyle acil tedavi için Çin'deki bir hastaneye kaldırıldı.
İddialara göre Kim Jong-Un, Pyongyang'daki yetersiz sağlık olanakları nedeniyle ülkeden çıkarılmıştı. Acil tedavi için Pekin'deki Pekin Birlik Tıp Fakültesi'ne götürüldü.
Kuzey Kore liderinin en son 11 Ekim'de Pyongyang'da yeri açıklanmayan bir savunma müzesini gezerken görüldüğü belirtiliyor.
PYONGYANG'DAN FOTOĞRAF GELDİ
Öte yandan Kuzey Kore ise Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddiaların spekülasyon olduğunu bildirdi ve başkent Pyongyang'da düzenlenen büyük bir giyim ve tüketim malları fuarını ziyaret ettiğini belirtti. Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kim'in kızıyla birlikte fuar alanını gezerek sergilenen ayakkabı, giysi ve diğer eşyaları incelediğini bildirdi. KCNA tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kim, Kore İşçi Partisi yetkilileri ve fuar görevlileri eşliğinde neşeli görünüyor.Kuzey Kore lideri hakkında koma iddiası
DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
2020'de, Kim'in birkaç ay boyunca kamuoyunun gözünden kaybolmasının ardından, öldüğünü iddia eden benzer bir sosyal medya fırtınası kopmuştu.
O süreçte eski bir diplomat, Kim'in komada olduğunu ve iktidarı 38 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong'a devretmeye hazırlandığını öne sürmüştü.
Uzmanlar, Kuzey Koreli diktatörün ölmesi durumunda dizginleri güçlü kız kardeşinin ele geçireceğini belirtiyor.
Nükleer silahlara sahip rejimde halihazırda önemli bir nüfuza sahip olan Kim Yo-jong'un, ağabeyinden bile daha acımasız olduğu söyleniyor.