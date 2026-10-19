Kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı: Aralarında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel de var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi. Dosyada 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk şüpheli para transferi ve 1 milyar euroluk fon vaadine ilişkin iddialar yer alırken, Emir Sarıgül de avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.
Sarıgül soruşturması kapsamında bir kısım şüphelilerin hakimlik sorgusu tamamlandı. Aralarında Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağrıel'inde de bulunduğu 15 şüpheli tutuklanarak cezaevinde gönderildi.Firari şüpheli Emir Sarıgül emniyete teslim oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine yürütülen soruşturmada Sarıgül ailesine yönelik dev kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraların Türkiye'ye sokulmak istendiği, yurt içindeki kaynağı belirsiz paraların da resmi yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı.
80 Milyon Euro'luk sözleşmeler, 100 Milyon Euro'luk şüpheli havaleler ve 1 Milyar Euro'luk fon vaatlerinin yer aldığı soruşturmada, 28. Dönem Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı paranın Almanya'dan Türkiye'ye borç olarak gönderilmesini organize etmeye çalıştığı, Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceğine dair görüşmeleri de ortaya çıkmıştı.Kara para soruşturmasında 15 tutuklama talebi
ÖMER SARIGÜL, AYLİN KOTİL VE MURAT AĞIREL DAHİL 15 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
EMİR SARIGÜL EMNİYETE TESLİM OLDU
Soruşturmada Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül ise dün emniyete teslim olmuştu.
TAŞINMAZLARA "KASALIK VE EMANETÇİLİK" İDDİASI
Soruşturmanın devamında ise Sarıgül ailesinin zaman içerisinde edindiği mal varlıklarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen isimler mercek altına alındı.
Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cihan Durak, Cihat Salman, Mehmet Ali Aslan, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan'ın, ailenin edindiği mal varlıklarına, bilhassa taşınmazlarına "kasalık ve emanetçilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
MÜŞTEKİLERDEN EMİR SARIGÜL HAKKINDA TEHDİT İDDİASI
Soruşturma kapsamında müştekilerin tehdit edildiklerine ilişkin beyanları da incelemeye alındı.
EMİR SARIGÜL AVUKATIYLA BİRLİKTE TESLİM OLMUŞTU
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari konumda olduğu belirtilen Abdurrahman Emir Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.
Sarıgül'ün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne kendiliğinden başvurduğu öğrenilmişti.