Sarıgül soruşturması kapsamında bir kısım şüphelilerin hakimlik sorgusu tamamlandı. Aralarında Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağrıel'inde de bulunduğu 15 şüpheli tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Firari şüpheli Emir Sarıgül emniyete teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine yürütülen soruşturmada Sarıgül ailesine yönelik dev kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraların Türkiye'ye sokulmak istendiği, yurt içindeki kaynağı belirsiz paraların da resmi yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. 80 Milyon Euro'luk sözleşmeler, 100 Milyon Euro'luk şüpheli havaleler ve 1 Milyar Euro'luk fon vaatlerinin yer aldığı soruşturmada, 28. Dönem Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı paranın Almanya'dan Türkiye'ye borç olarak gönderilmesini organize etmeye çalıştığı, Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceğine dair görüşmeleri de ortaya çıkmıştı. Kara para soruşturmasında 15 tutuklama talebi ÖMER SARIGÜL, AYLİN KOTİL VE MURAT AĞIREL DAHİL 15 TUTUKLAMA Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Sıra Tutuklanan İsimler 1 ÖMER SARIGÜL 2 ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI 3 SADULLAH ERGÜN 4 SELİM DAŞDEMİR 5 VOLKAN ASLANBAŞ 6 ZEKAİ ERDEM 7 ZEKERİYA YASEMİN 8 AYLİN KOTİL 9 BAYRAM ÖZATA 10 CANER BAŞ 11 CAVİDAN TANRAH ARTUNER 12 CİHAN DURAK 13 CİHAT SALMAN 14 MURAT AĞIREL 15 MEHMET ALİ ASLAN ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER: Sıra İsim 1 CEMİL VASKEN BARIN 2 UĞUR KURTULAN