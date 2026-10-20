Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan, mahkemede yaptığı savunmayla tahliyesini istedi. Market temsilcilerine yönelik tehdit iddiaları ve belediyeyle bağlantılı mali işlemler nedeniyle yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları reddeden Özcan, kedi savunması yaparak ağız değiştirdi. Soruşturma dosyasındaki tanık beyanlarına göre marketlerden ödeme alınması için sert ifadeler kullandığı öne sürülen Özcan, mahkemede artık hiçbir şeye karışmadan evinde oturacağını söyledi.

Tanju Özcan, 217 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliyesini istedi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

MARKETLERE "YA SEVE SEVE YA DA..." SÖZLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, kentte faaliyet gösteren 6 büyük zincir marketin temsilcilerinden para talep edildiği iddiası olmuştu.

Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre, belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif edilen bedellerin yüksek bulunmasının ardından yapılan toplantıda Tanju Özcan'ın şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz"

Market temsilcilerine sözleşmeleri imzalamaları için bir hafta süre verildiği de öne sürüldü.

Özcan ise söz konusu para taleplerini öğrencilere burs sağlama amacıyla ilişkilendirerek hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

MASAK RAPORUNDA 117 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında incelenen MASAK raporunda, 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 117 milyon liralık para toplandığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.

Özcan, para toplama faaliyetlerinin öğrencilere burs verilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini savunurken, soruşturma dosyasında market temsilcilerinden zorla para talep edildiği iddiaları yer aldı.

Bu iddialar, davada ele alınan mali işlemler ve para transferleriyle birlikte yargılamanın konusu oldu.

217 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Bolu Belediyesi'ne yönelik davanın üçüncü duruşması, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü.

Aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcılığın 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği davada sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.