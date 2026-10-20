Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim seçimlerinde desteğini açıklarken, İran'a "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." tehdidinde bulunmuştu. Trump'a desteği için teşekkür eden Netanyahu da "İran'a saldırı" mesajı vermişti.

BAE YETKİLİLERİ DE GİZLİ GÖRÜŞMEDE

İsrail gazetesi Maariv ise ziyaretin ardındaki ipuçlarını yazdı ve Hegseth'in ziyaretinin İsrail'deki ABD varlığını ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle sağlanan koordinasyonu gözler önüne serdiğini öne sürdü.

Hegseth'in İsrail ziyaretini "gizli ve olağan dışı" olarak nitelendiren ABD'li yetkili, Ovda Hava Üssü'nde Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Danışmanı Shmuel Ben Ezra ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerin de hazır bulunduğunu belirtti.

Hegseth'in bölgede konuşlu bulunan Amerikan birliklerini de ziyaret ettiği belirtildi. Ovda Üssü'nde, mevcut bilgilere göre, uzun menzilli hava faaliyetleri ve kalkış üslerinden büyük mesafelerdeki operasyonları gerektiren görevler için kullanılan savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarını da içeren bir ABD askeri varlığı bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN