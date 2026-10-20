Pete Hegseth'ten İsrail'e gizli ziyaret! BAE'li yetkililer de katıldı
İsrail’de 27 Ekim seçimlerine 8 gün kala ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Ovda Hava Üssü’ne gizli bir ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Görüşmede Netanyahu ve ABD'li yetkililerin yanı sıra BAE yetkililerinin de yer aldığı vurgulandı. Gündemde ise İran'a yönelik yeni saldırıların olduğu belirtildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağına yönelik iddialar devam ederken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'i ziyaret ettiği ve Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği belirtildi.
İSRAİL SEÇİMİNDEN 8 GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek olan seçimden 8 gün önce yapıldığı iddia edilen ziyareti ABD ve İsrail basını duyurdu. Axios haber sitesi iki kaynağa dayandırdığı haberde görüşmenin İsrail kamuoyuna da duyurulmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'de yapılacak seçim yaklaşırken ziyaretin zamanlamasına da dikkat çekti.
ABD ÜSSÜ'NDE NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
Söz konusu iki kaynağa göre, ABD-İsrail'in İran'a karşı büyük çaplı saldırıların yeniden başlatılması kapsamında görüşmeler yaptığı sırada İsrail'i ziyaret eden Hegseth, Ovda Hava Üssü'nde Netanyahu ile görüştü.
Üsteki ABD askerleriyle de bir araya gelen Hegseth, daha sonra X hesabından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) askerlerini ziyaret ettiğini açıklayarak fotoğraf paylaştı.
Haberde, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin de sorulara yanıt vermediği kaydedildi.
TRUMP DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim seçimlerinde desteğini açıklarken, İran'a "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." tehdidinde bulunmuştu. Trump'a desteği için teşekkür eden Netanyahu da "İran'a saldırı" mesajı vermişti.
BAE YETKİLİLERİ DE GİZLİ GÖRÜŞMEDE
İsrail gazetesi Maariv ise ziyaretin ardındaki ipuçlarını yazdı ve Hegseth'in ziyaretinin İsrail'deki ABD varlığını ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle sağlanan koordinasyonu gözler önüne serdiğini öne sürdü.
Hegseth'in İsrail ziyaretini "gizli ve olağan dışı" olarak nitelendiren ABD'li yetkili, Ovda Hava Üssü'nde Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Danışmanı Shmuel Ben Ezra ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerin de hazır bulunduğunu belirtti.
Hegseth'in bölgede konuşlu bulunan Amerikan birliklerini de ziyaret ettiği belirtildi. Ovda Üssü'nde, mevcut bilgilere göre, uzun menzilli hava faaliyetleri ve kalkış üslerinden büyük mesafelerdeki operasyonları gerektiren görevler için kullanılan savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarını da içeren bir ABD askeri varlığı bulunuyor.