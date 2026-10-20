Haksız kazançların yatırımcılara geri ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildiren Yılmaz, manipülasyon ve dolandırıcılıkla mücadele edilirken sağlıklı işleyen fonların ve sermaye piyasalarının tamamının zan altında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında belirli fonlarda yaşanan sorunlar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Fon Koordinasyon Kurulunun yoğun bir mesai yürüttüğünü belirten Yılmaz, sorunlu fonlara ilişkin idari ve adli tedbirlerin eşgüdüm içerisinde uygulandığını vurguladı.

Cevdet Yılmaz, sorunlu fonlara yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. (Foto: Sosyal medya)

FON KOORDİNASYON KURULU YOĞUN MESAİDE

Sermaye piyasalarının Türkiye'nin kalkınma sürecindeki önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belirli fonlarda ortaya çıkan sorunların aşılmasıyla piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirtti.



Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sermaye piyasaları kalkınma sürecimizde son derece önemli ve değerlidir. Belirli fonlarda son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına değinen Yılmaz, sorunlu fonlara ilişkin idari ve adli tedbirlerin koordinasyon içerisinde hayata geçirildiğini açıkladı.

HAKSIZ VE FAHİŞ KAZANÇLAR YATIRIMCILARA ÖDENECEK

Yılmaz, fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşanan sorunların çözümü için olağan tasfiye süreçlerinin hızlandırıldığını, olağanüstü tasfiyeye yönelik kanuni düzenlemelerin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: "Başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli tedbirler kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirilmektedir. Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir."

"TÜM SERMAYE PİYASALARINI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK YANLIŞTIR"

Fon piyasalarındaki sorunların tüm sermaye piyasalarına mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, alınan tedbirlerin çarpıtılmasına tepki gösterdi.



Yılmaz, "Diğer yandan, istismarcılara ve manipülatörlere karşı alınan tedbirleri ve yapılan düzenlemeleri çarpıtarak, tüm sermaye piyasalarını ve sağlıklı işleyen fonları töhmet altında bırakmak yanlıştır." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 10 ay önce de bazı fonlara yönelik düzenlemelerin tüm piyasayı kapsıyormuş gibi sunulmasına karşı çıktığını hatırlatan Yılmaz, sağlıklı ekonomik iletişimin önemine dikkat çekti.



FONLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurallara uygun faaliyet gösteren fonların piyasanın yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Sorunlu fonlara yönelik tedbirlerin bütün fonları kapsadığı yönünde oluşturulan algının hem sisteme hem de yatırımcılara zarar verdiğini ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "10 ay kadar önce, özet olarak, istismar edilen bazı fonlara ilişkin o dönem yapılan belirli düzenlemelerin tüm piyasaya yönelikmiş gibi algı oluşturulmasını yanlış bulduğumu söylemiştim. Sağlıklı ekonomik iletişimin altını çizmiştim.

Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum."