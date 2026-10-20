Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan piyasalar kritik mesaj: Hesabımız sorunlu fonlarla!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında bazı fonlarda ortaya çıkan sorunların çözümü için yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulunun yoğun şekilde çalıştığını belirten Yılmaz, haksız ve fahiş kazançların sisteme döndürülerek yatırımcılara ödenmesi için çok yönlü çaba gösterildiğini bildirdi. Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis gündeminde olduğunu açıklayan Yılmaz, fonların yüzde 90'ından fazlasının kurallara uygun faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında belirli fonlarda yaşanan sorunlar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Fon Koordinasyon Kurulunun yoğun bir mesai yürüttüğünü belirten Yılmaz, sorunlu fonlara ilişkin idari ve adli tedbirlerin eşgüdüm içerisinde uygulandığını vurguladı.
Haksız kazançların yatırımcılara geri ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildiren Yılmaz, manipülasyon ve dolandırıcılıkla mücadele edilirken sağlıklı işleyen fonların ve sermaye piyasalarının tamamının zan altında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
FON KOORDİNASYON KURULU YOĞUN MESAİDE
Sermaye piyasalarının Türkiye'nin kalkınma sürecindeki önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belirli fonlarda ortaya çıkan sorunların aşılmasıyla piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirtti.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sermaye piyasaları kalkınma sürecimizde son derece önemli ve değerlidir. Belirli fonlarda son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."
Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına değinen Yılmaz, sorunlu fonlara ilişkin idari ve adli tedbirlerin koordinasyon içerisinde hayata geçirildiğini açıkladı.
HAKSIZ VE FAHİŞ KAZANÇLAR YATIRIMCILARA ÖDENECEK
Yılmaz, fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşanan sorunların çözümü için olağan tasfiye süreçlerinin hızlandırıldığını, olağanüstü tasfiyeye yönelik kanuni düzenlemelerin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: "Başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli tedbirler kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirilmektedir. Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir."
"TÜM SERMAYE PİYASALARINI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK YANLIŞTIR"
Fon piyasalarındaki sorunların tüm sermaye piyasalarına mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, alınan tedbirlerin çarpıtılmasına tepki gösterdi.
Yılmaz, "Diğer yandan, istismarcılara ve manipülatörlere karşı alınan tedbirleri ve yapılan düzenlemeleri çarpıtarak, tüm sermaye piyasalarını ve sağlıklı işleyen fonları töhmet altında bırakmak yanlıştır." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 10 ay önce de bazı fonlara yönelik düzenlemelerin tüm piyasayı kapsıyormuş gibi sunulmasına karşı çıktığını hatırlatan Yılmaz, sağlıklı ekonomik iletişimin önemine dikkat çekti.
FONLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASINA DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurallara uygun faaliyet gösteren fonların piyasanın yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu belirtti.
Sorunlu fonlara yönelik tedbirlerin bütün fonları kapsadığı yönünde oluşturulan algının hem sisteme hem de yatırımcılara zarar verdiğini ifade etti.
Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: "10 ay kadar önce, özet olarak, istismar edilen bazı fonlara ilişkin o dönem yapılan belirli düzenlemelerin tüm piyasaya yönelikmiş gibi algı oluşturulmasını yanlış bulduğumu söylemiştim. Sağlıklı ekonomik iletişimin altını çizmiştim.
Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum."
"HASTALIKLI YAPILARI TASFİYE EDERKEN BÜNYEYE ZARAR VERMEYEN BİR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİYORUZ"
Sermaye piyasalarında yürütülen çalışmaların yalnızca sorun tespit edilen alanlara odaklandığını belirten Yılmaz, sağlıklı işleyen yapının korunmasının esas olduğunu vurguladı.
Yılmaz, "Hastalıklı yapıları tasfiye ederken bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Nerede somut bir sorun varsa, yetkili otoritelerce söz konusu sorunun veya sorunlu fonların üstüne gidilmesi esastır." dedi.
"FONLARA VE HİSSE SENETLERİNE YATIRIM YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR"
Cevdet Yılmaz, fonlara, hisse senetlerine ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasının suç olmadığını özellikle vurguladı.
Yatırım faaliyetleri ile dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu arasında açık bir ayrım yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Defalarca vurguladığımız üzere; fonlara, hisse senetlerine veya farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildir, aksine tüm plan ve programlarımızda desteklenen bir politikadır. Bu alanlarda hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak, dolandırıcılık ve manipülasyon yapmak ise suçtur. Bu ayrımı net bir şekilde yapmamak, yatırımcılara da ekonomimize de zarar verecektir."
HUKUKA AYKIRI İŞLEM YAPANLARA NET MESAJ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasının sonunda hukuka aykırı işlemlere karşı kararlı bir tutum sergileneceğini bildirdi.
Yılmaz, kurallara uygun faaliyet gösterenlerin, sermaye piyasalarının genel işleyişinin ve yatırımcı haklarının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek şu mesajı verdi: "Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa veya yaparsa hiç şüphesiz sonuçlarına katlanmalıdır. Kurallara uygun çalışanlara, sistemin geneline ve yatırımcıların haklarına sahip çıkmak ise başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler olmak üzere, hepimizin ortak sorumluluğudur."