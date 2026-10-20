İstanbul merkezli 8 ilde vize dolandırıcılığı operasyonu: Bot yazılımla vurgun! 60 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, garantili vize ve randevu vaadiyle vatandaşları mağdur eden şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, bot yazılımlar kullanarak konsolosluk randevularını kapatan 60 şüphelinin yakalanması hedefleniyor. Şebekenin işlem başına 400 avroya kadar ek ücret talep ettiği belirlenirken ön mali incelemelerde 370 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde, vatandaşların vize randevusu alma sürecini bot yazılımlarla kilitleyerek haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyonun ikinci dalgasının düğmesine basıldı.
BOT YAZILIMLA RANDEVU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle ödeme alan kişilerin yöntemleri deşifre edildi.
Şüphelilerin özel olarak geliştirdikleri bot yazılımlar sayesinde konsoloslukların vize randevularını saniyeler içinde kapattıkları, böylece vatandaşların normal yollarla sisteme erişimini imkansız hale getirdikleri anlaşıldı.8 ilde vize dolandırıcılığı operasyonu
İŞLEM BAŞINA 400 AVRO EK ÜCRET
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen eş zamanlı çalışmalarda, vize şirketleri ve bu firmalara yazılım desteği sunan 60 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.
Yapılan tespitlere göre şebeke üyeleri, kapattıkları randevuları vatandaşlara satarken işlem başına 300 ile 400 avro arasında ek ücret talep etti.
370 MİLYON LİRALIK TAHSİLAT
Soruşturma dosyasındaki ön mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 370 milyon liralık tahsilat hacmi saptandı.
Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken vatandaşların uğradığı toplam zararın boyutlarını belirlemeye yönelik incelemeler devam ediyor.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA
Soruşturma dosyasına giren şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları ile vize sistemlerini manipüle etmekte kullanılan otomatik bot yazılımlarının detayları ortaya çıktı.
WhatsApp ekran görüntülerinde, mağdur vatandaşların internet üzerinden şikayet yazması üzerine şüphelilerin panikleyerek baskı kurmaya çalıştığı görüldü. Zanlıların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, "Bize şikayet yazmış, sana ihtiyacım var" mesajlarının ardından, "Onur o şikayeti ona sildir, ona şunu söyle: O şikayet silinmediği takdirde hiçbir şekilde ne para iadesi alabilir ne bizden işlem alabilir" şeklinde talimat verdikleri belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin "Kaldırsın yorumu", "Silsin yorumu, o benim için önemli" ifadeleriyle olumsuz yorumları sildirmeyi şart koştukları ve "Şikayetten etkileniyorum" diyerek durumun üstünü kapatmaya çalıştıkları tespit edildi.
MÜŞTERİLERLE ALAY ETTİLER RET ORANLARINI GİZLEDİLER
Ofise gelen bir kadın mağdurun ardından şüphelilerin kendi aralarında "Bi kız geldi, aynı mal, içerde oturuyor, şu an şaşırdı nereye geldim diyor bence :D"diyerek alaycı mesajlar paylaştıkları görüldü.
Öte yandan, şirket içi WhatsApp grubunda vize ret oranlarının konuşulduğu, "Ret oranı yükseldi Macar'da", "4\. vizeye ret verebiliyor, 2\. vizeye ret verebiliyor"* şeklinde uyarıların yapıldığı ve müşterilerden kaçmak için "Ben sinirden kaçan müşterilerden arama yapmıyorum" denildiği belirlendi.
MAĞDURLARA HAKARET
Mağdur vatandaşların para iadesi taleplerine sert karşılık veren şüphelilerin yazışmalarında şu ifadeler yer aldı:
"Eğer ona söyle yorumu kaldırmak istemezse bende para iadesi yapmayacam"
"Kadını öldürcem resmen, yok faturam yok yok b*k, yalancı"
Müşterileri ikna etmek ve süreci oyalamak adına başvuruları sürekli farklı ülkelere yönlendirmeye çalışan şüphelilerin, "Polonya'ya çevir, Polonya çok basit, Estonya olur, Dani (Danimarka) olur, Malta olur" şeklinde yazıştıkları saptandı.
OTOMATİK BOT YAZILIMLARIYLA RANDEVU MANİPÜLASYONU
Emniyet birimlerinin yaptığı teknik incelemelerde, şüphelilerin vize başvuru sistemlerini manipüle etmek amacıyla özel yazılımlar kullandığı belgelendi.
Şüphelilerin bilgisayarlarında ve cep telefonlarında "python" diliyle yazılmış otomatik randevu alma yazılımları çıktı.
Telefonlarda ayrıca otomatik güvenlik kodu doğrulamasını aşmaya yarayan fonksiyonlar ve iDATA gibi resmi vize başvuru platformları üzerinde otomatik kontrol sağlayan terminal komutları ve bot ekranları tespit edildi.
İLK DALGA OPERASYONDA 37 TUTUKLAMA
İstanbul merkezli vize randevusu soruşturmasında 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Bot yazılımlarıyla randevuları toplu aldıkları değerlendirilen yapılara yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, incelenen hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlenmişti.
Vize randevusu soruşturmasında mali kayıtlar ve dijital veriler üzerinden tespitlere ulaşılmıştı.
Dosyada banka dekontları, WhatsApp yazışmaları, yönetim paneli görüntüleri ve iletişimin dinlenmesine ilişkin tutanaklar birlikte değerlendirilmişti.
Şüphelilerden 38'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.