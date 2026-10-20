Yapılan tespitlere göre şebeke üyeleri, kapattıkları randevuları vatandaşlara satarken işlem başına 300 ile 400 avro arasında ek ücret talep etti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları ile vize sistemlerini manipüle etmekte kullanılan otomatik bot yazılımlarının detayları ortaya çıktı.

WhatsApp ekran görüntülerinde, mağdur vatandaşların internet üzerinden şikayet yazması üzerine şüphelilerin panikleyerek baskı kurmaya çalıştığı görüldü. Zanlıların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, "Bize şikayet yazmış, sana ihtiyacım var" mesajlarının ardından, "Onur o şikayeti ona sildir, ona şunu söyle: O şikayet silinmediği takdirde hiçbir şekilde ne para iadesi alabilir ne bizden işlem alabilir" şeklinde talimat verdikleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin "Kaldırsın yorumu", "Silsin yorumu, o benim için önemli" ifadeleriyle olumsuz yorumları sildirmeyi şart koştukları ve "Şikayetten etkileniyorum" diyerek durumun üstünü kapatmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları (Fotoğraf: DHA)