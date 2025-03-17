F.Bahçe evinde Samsun ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı!

Fenerbahçe evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. İlk 45 dakikada iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı. 25'te Samsunsporlu Holse, topu orta alandan sürerek ceza sahasına girdi.

Amrabat araya girerek tehlikeyi önledi. Pozisyon sonrası Samsunsporlu oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu. 36'da Fenerbahçe'nin yıldızı Oğuz Aydın, şutunu çekti. Top az farkla uzak direğin yanından dışarı gitti. İlk 45 dakika golsüz sona erdi. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Fenerbahçe Talisca ile etkili geldi. Brezilyalı yıldızın ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruş kaleci Okan'da kaldı. 73'te Oğuz Aydın'ın ortasında kale dibinde Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı çıktı.

Fenerbahçe yüzde 100'lük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 76. dakikada Samsunsporlu Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a bulunduğu temastan dolayı 2. sarı karttan oyundan atıldı. 90+2'de Edin Dzeko kale önünden kafayla topu dışarı gönderdi. 90+7'de Dzeko'nun kafa vuruşunda Okan Kocuk, muhteşem bir kurtarışa imza attı. Maç golsüz sonuçlandı.



2023'TEN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, Süper Lig'de Aralık 2023'ten (0-0, Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı. Süper Lig'de lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe karşısında 6 kurtarış yapan Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, bu sezon Süper Lig'deki en yüksek sayısını tekrarladı (Ağustos 2024; vs Gaziantep FK).

28 ŞUTTA GOL ÇIKARTAMADI

F.Bahçe 28 şutta gol bulamadı. Kanarya, Şubat 2016'dan (30 şut, Bursa) bu yana gol atamadığı bir Süper Lig maçındaki en yüksek sayısına ulaştı.



Oyuna sonradan giren Szymanski dün gece direği geçemedi. Fener 2 puan kaybetti.

Rangers'a elenen F.Bahçe, 3 gün sonra çıktığı Samsun maçında da istediğini alamadı.