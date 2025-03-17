Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya Busenaz Sürmeneli’nin!

Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya aldı. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 12 sıkletin tamamında yer alan, kürsünün 6'sında kendisine yer bulan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye altın madalyayı Busenaz Sürmeneli 66 kiloda getirdi. Sürmeneli finalde Özbek rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52'de Buse Naz Çakıroğlu final maçında Kuzey Koreli rakibi Pang Chol'a sayıyla mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. 54'te Hatice Akbaş ise Faslı rakibi Widad Bertal'a sasıyla yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

81'de de Büşra Işıldar Rus rakibine sayıyla yenilerek ikinci oldu. Bu arada yarı final maçlarını kaybeden 57 kilo boksörümüz Esra Yıldız ve +81'de Elif Güneri bronz madalyayla yetindiler.