Dominik Livakovic geri döndü! Samsunspor karşısında ilk 11’de yerini aldı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Sarı-Lacivertli eldiven son olarak Konyaspor ile oynanan lig karşılaşmasında takımındaki yerini almıştı. Dominik Livakovic 62 gün sonra ilk 11'e geri döndü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Samsunspor karşısında Anderson Talisca'ya ilk 11'de yer verirken Edin Dzeko yedek soyundu. Kanarya'da En- Nesyri dünkü karşılaşmaya kulübede başladı. Szymanski de maça yedek olarak başladı.