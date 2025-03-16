Kadıköy’de kritik viraj! Fenerbahçe, 28. haftada Samsun’u evinde ağırlayacak

Fenerbahçe, ligin 28. haftasında sahasında Samsun'u konuk edecek.
20.30'da başlayacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-Lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.
2. LİG VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
2. LİG KIRMIZI GRUP: Buca 1928-Karaman FK: 0-2, Karacabey-Yeni Mersin: 2-1, BEYAZ GRUP: 1461 Trabzon-Karaköprü: 1-0, Kepezspor-Sincan Ankara: 0-3, 3. LİG 1. GRUP: Bulvar- Silifke: 2-1, 2. GRUP: Etimesgut-Balıkesir: 0-1, 3. GRUP: Alanya 1221-Aliağa FAŞ: 1-1, 4. GRUP: Tepecikİzmir Çoruhlu: 4-1.