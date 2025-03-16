Cimbom’da Abdülkerim ve Yunus imzaya yakın!

Galatasaray yönetimi iç transferde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Yönetimin Yunus Akgün'le de yeni kontrat için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı belirlendi.

CİMBOM 4 GÜN İZİNLİ

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verdi. Çarşamba günü Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, yapacağı idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

MİLLİ TAKIMLARA 13 OYUNCU GÖNDERDİ

Galatasaray milli takımlara çok oyuncu gönderen takımlardan biri oldu. Sarı-Kırmızılı takımın 13 oyuncusu ülkelerinden davet aldı. Cimbom'da Abdülkerim, Davinson, Cuesta, Eren Elmalı , Kaan Ayhan, Frankowski, Lemina, Sallai, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Morata ve Osimhen milli takımı çağrılan futbolcular oldu.