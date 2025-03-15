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Rangers’ı elinden kaçıran Mourinho oyuncularına böyle seslendi: Hepinizle gurur duyuyorum

Jose Mourinho, tüm oyuncularına tek tek sarılıp, “Hepinizle gurur duyuyorum.Siz de kendinizle gurur duyun” sözlerini sarf etti. Bu sözler sonrasında soyunma odasında alkış sesleri yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Rangers’ı elinden kaçıran Mourinho oyuncularına böyle seslendi: Hepinizle gurur duyuyorum

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Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers karşısında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen penaltı atışları sonucunda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçtan sonra soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. Portekizli teknik direktör oyuncularını tek tek tebrik etti "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol böyle bir şey. Bazen iyi olan kazanmıyor. Burada ilerisi için çok önemli şeyler kazandık" dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ AĞLADI
Portekizli çalıştırıcı ardından tüm futbolcuları tek tek sarılıp öptü. Mourinho, "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun" sözlerini sarf ettikten sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu. Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın da soyunma odasında çok üzgün olduğu ve
gözyaşlarına hakim olamadığı bildirildi.

HAYALİ SONA ERDİ
Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a elenmesi Ada basınında geniş yankı buldu. SkySports, "Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi" ifadelerini kullandı. The Guardian ise "Butland'ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı" dedi. Portekiz'den Abola ise ''Mourinho'nun hayali penaltılarla sona erdi'' ifadelerini kullandı.

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