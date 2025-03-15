Fener’de Samsun alarmı!

Rangers'a karşı 120 dakika boyunca eforlu bir oyun ortaya koyan Sarı-Lacivertliler takım olarak 144 km koşmuştu. Maçın ardından İstanbul'a gelen Fenerbahçe 66 saat sonra ligde Samsunspor ile karşılaşacak.



Yaptığı yorucu yolculuk nedeniyle tek idman yaparak yarınki maça hazırlanacak futbolcuların performanslarında düşüş yaşanmasından endişe ediliyor. Teknik heyetin Samsun'un dirençli bir takım olmasından dolayı takımın yıpranma ihtimalini düşündüğü ve kadroda değişiklikler yapma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

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