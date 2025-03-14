Kanarya’da Szymanski 17 yıl sonra ilki başardı!

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, 45. ve 73. dakikalarda fileleri havalandırarak Sarı-Lacivertli takımı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. İlk maçı Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybeden temsilcimiz böylece tura tekrardan ortak oldu.



Szymanski böylece bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini kaydetti. Polonyalı futbolcunun 3 de asisti bulunuyor. Tüm kulvarlarda toplamda 41 resmi maçta boy gösteren Szymanski, 5 kez fileleri havalandırırken 9 kez de gol pası vermeyi başardı. Öte yandan Rangers filelerine iki gol gönderen Szymanski, Deivid'den (2008, vs Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda bunu başaran Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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