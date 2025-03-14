Fener penaltılara giden maçta Rangers’a elendi: Avrupa’ya veda etti!

F.Bahçe Avrupa'ya veda etti. Sarı- Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında ilk maçta 3-1 yenildiği İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına karşı normal sürede 2-0'lık üstünlük kurdu. Uzatmaya giden maçta sonuç değişmeyince penaltılara gidilen maçta G.Rangers 3-2 üstünlük kurdu. Böylece toplam skorda maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe elendi. 1. 45'te Kostic'in ortasında Szymanski şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi.



UZATMALARDA GOL ÇIKMADI

İkinci yarının 73.dakikasında Szymanski'nin şutunda top defansa çarparak ağlara gitti ve Fenerbahçe 2-0'ı yakaladı. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmeyince penaltılarda Glasgow Rangers 3-2 üstünlük kurdu. Genel toplamda F.Bahçe maçı 4-3 kazanmasına rağmen elendi. Kanarya'nın penaltılarını Dzeko ve Djiku gole çevirdi. Tadic ve Fred ise penaltıları kaçırdı. Rangers'ta Tavernier, Cerny ve Lawrence penaltıları gole çevirirken Hagi penaltıdan yararlanamadı.



AVRUPA'DA 64. GALİBİYET

Fenerbahçe Glasgow Rangers maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde dün 148. maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler Glasgow Rangers'ı devirerek UEFA Avrupa Ligi'nde 64. galibiyetini almış oldu. Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde 46 mağlubiyeti 38 beraberliği var.



HEYECAN FIRTINASI

Glasgow Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta heyecan hiç eksik olmadı. Sarı-Lacivertliler ilk maçtaki dezavantajlı skora rağmen Glasgow Rangers önünde baskılı bir futbol oynadı. İlk maçtaki iki farklı yenilgiye rağmen maçı uzatmaya taşımayı başardı.



MERT MÜLDÜR SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers ile oynadığı maçın 87. dakikasında sakatlık yaşandı. Sarı-Lacivertli takımda maça ilk 11'de başlayan Mert Müldür 87. dakikada sakatlandı. Milli futbolcu sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu. Mert'in durumu bugün belli olacak.

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