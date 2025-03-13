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Barcelona’nın 17’lik yıldızı Yamal Messi ve Ronaldo’ya fark attı!

Lamine Yamal, Barcelona’da 88 maçta 19 gol, 24 gole ulaştı. Messi aynı yaşta sadece 1 gol üretti. Ronaldo da 5 gol ve 6 asist yapabildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Barcelona’nın 17’lik yıldızı Yamal Messi ve Ronaldo’ya fark attı!

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Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Barcelona'nın Benfica'yı konuk ettiği son 16 turu karşılaşmasının ilk 27 dakikasında 1 gol, 1 asistle oynadı. Genç yıldız, Devler Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu (17 yaş 214 gün).

Yamal, Barcelona'da 88 maçta 19 gol attı. 24 asist yaptı. 17 kez İsyanya Milli Takım formasını giydi. 3 gol ve 8 asist üretti. İspanya ile 2024 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşadı. En iyi genç oyuncu seçildi. En iyi gol ödülünü aldı. Dünya futbolunun önemli yıldızlarından Lionel Messi ise 17 yaşında 9 kez Barcelona formasını giydi. 1 gol attı. Arjantin Milli Takım formasını hiç giyemedi.

Dünya futbolunun bir başka yıldızı Cristiano Ronaldo ise 17 yaşında Sporting Lizbon'da 31 kez görev aldı. 5 gol ve 6 asist yaptı. Portekiz Milli Takımı'nda hiç görev alamadı. Messi ve Ronaldo 17 yaşlarında kupa sevinci yaşayamadı.

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