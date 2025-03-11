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Galatasaray'ın yeni transferleri beklentilerin altında kaldı!

Cuesta hayal kırıklığı yarattı. Lemina son iki maçta vasattı. Morata ligde 1 gol atabildi. Frankowski dörtlü savunmada zorlandı. Eren sınıfı geçemezken, Ahmed de forma bulamıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Galatasaray’ın yeni transferleri beklentilerin altında kaldı!

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cuesta, Morata, Lemina Frankowski, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu şu ana kadar sergiledikleri perforsmanla beklentilerin altında kaldı.

Genk'ten 8 milyon Euro'ya transfer edilen Kolombiyalı stoper Cuesta yaptığı hatalarla büyük tepki topladı. 4 maçta forma giyen Gabonlu ön libero Lemina ise son iki maçta etkisiz görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli oyuncu Alanya maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Aslan'ın Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol forvet Alvaro Morat da geçirdiği sakatlık nedeniyle 5 maçta forma giyip 1 gole imza attı.

Cimbom'un Lens'tan kadrosuna kattığı Polonyalı sağ bek Frankowski ise daha çok üçlü savunmaya alışkın olduğu için dörtlü savunma ile oynayan Galatasaray'da etkisiz gözüktü. Trabzonspor'dan transfer edilen sol bek Eren şu ana kadar sınıfı geçemezken Eyüp'ten alınan Ahmed Kutucu ise 1 gol attı ancak forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Cimbom'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 maçta formasından uzak kaldı. 5 maçta oynayan yıldız isim 1 gol kaydetti.

2 GOLE KATKI
Aslan'ın Gabonlu ön liberosu 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 maçta oynadı. Tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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