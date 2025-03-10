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Cankurtaran! Victor Osimhen Alanya deplasmanında takımını ipten aldı

23’te Vilhena’nın golüyle geriye düşen Sarı-Kırmızılılar, 51’de Aliti (k.k) ile skoru 1-1 yaptı. 62’de sahne alan Osimhen şık bir kafa vuruşu ile Cimbom’u yine galibiyete taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Cankurtaran! Victor Osimhen Alanya deplasmanında takımını ipten aldı

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Cimbom hayata döndü. Kasımpaşa beraberliği sonrası çalkantılı bir hafta geçiren lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 7 puana çıkardı.

7. dakikada Frankowski'nin şutunda, Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle önledi. 23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena sert bir şutla ağlarla buluşturdu:

1-0. 51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un uzaklaştırmak istediği top Aliti'ye çarptı ve skor 1-1'e geldi. 62. dakikada sol kanattan Barış Alper'in ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1. 85. dakika orta sahada topla buluşan Yunus Akgün'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in Ertuğrul'u çalımladıktan yaptığı vuruş dışarı gitti ve maç 2-1 sona erdi.

BARIŞ'TAN İLK ASİST!
Dün Alanya'da Galatasaray'ın geri dönüşünün mimarlarından birisi de Barış Alper Yılmaz oldu. Aliti'nin kendi kalesine golünde imzası olan milli futbolu, Osimhen'in golünde de asistin sahibiydi. Barış bu sezon Nijeryalı yıldıza ilk kez asist yapmayı başardı.

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