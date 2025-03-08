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Galatasaray’da Arjantinli yıldızın boşluğunu Morata dolduracak!

Okan Buruk, Morata’ya Icardi’nin rolünü verecek. Osimhen ile yan yana oynayacak İspanyol golcü, geri gelip oyun kuracak ve takımının saha içindeki oyun lideri olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Galatasaray’da Arjantinli yıldızın boşluğunu Morata dolduracak!

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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Sarı-Kırmızılılar, golcü futbolcunun eksikliğini hem saha içinde hem de saha dışında çok hissediyor. Teknik direktör Okan Buruk ise bu eksikliği İspanyol golcü Alvaro Morata ile doldurmayı planlıyor.

Okan hoca, Morata'ya idmanlarda aynı Icardi gibi görev veriyor. Victor Osimhen ile yan yana oynatıyor. Morata'dan geri gelip oyun kuran forvet gibi yararlanmak istiyor. Onun saha içinde sürekli dolaşmasını isteyen Okan hoca, İspanyol golcünün hücum zenginliğinden maksimum düzeyde faydalanmayı düşünüyor.

Tecrübeli teknik adam, İspanyol golcüye çok güvendiğini hemen hemen her fırsatta dile getiriyor. Mauro Icardi'nin eksikliğini onun dolduracağına inanıyor. Okan Buruk, Alvaro Morata'nın saha dışındaki güçlü iletişiminin de takıma çok iyi geldiğini düşünüyor. İspanyol golcü tıpkı Icardi gibi takıma ağabeylik yapıyor. Genç futbolcularla bire bir ilgileniyor. Okan hoca kalan maçlarda Morata'yı Icardi gibi kullanarak iyi sonuçlar almayı hedefliyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi. Aslan bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarını noktalayacak.

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