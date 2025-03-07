Yenilgiyi hak ettiklerini ifade eden Mourinho umudunu yitirmedi: Bu iş daha bitmedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers önündeki yenilgi sonrasında hak edilmiş bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Portekizli hoca rakibin daha iyi olduğunu söyleyerek, "Rakibimiz gabiliyeti fazlasıyla hak etti. Biz çok fazla hata yaptık. Onlar ise hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Ancak tur şansımız hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve oynayacağımız bir 90 dakika daha var" dedi.



PERFORMANSIMIZ KÖTÜYDÜ

Orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında hissettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "İkinci yarıda ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardı. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Rövanşa bakacağız" diye konuştu.



AVRUPA'DA 46.YENİLGİ

Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers önünde aldığı yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 147. maçında 46. yenilgiyi almış oldu. Sarı-Lacivertliler Avrupa'da 206 gol atarken kalesinde 187 gol gördü.

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