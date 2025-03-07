Kupada 9 yıl aradan sonra dev eşleşme!

F.Bahçe ile G.Saray, kupada 9 yıl sonra eşleştiler. 17 yıl sonra ise final öncesi karşılaşacaklar. İki takım arasında Süper Lig'de yaşanan büyük rekabet kupada da devam edecek. İki dev çınar, hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyor.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz" dedi.



İLK HEDEFİMİZ KUPA

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, "Bizim zaten ilk hedefimiz bu sene kupa, Türkiye Kupası'nı almak. O yolda iyi bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah güzel maçlar olur. İyi bir kura çekimi oldu bizim için" diye konuştu.



BİZİM İÇİN AVANTAJ

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, "Sportif başarıya oldukça ihtiyacımız olan bir noktadayız. Yarı final eşleşmesini evimizde oynayacak olmamız bizim için büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.



İNŞALLAH İSTEMEZLER!

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "F.Bahçe- G.Saray maçına inşallah yabancı hakem istemezler... Hakemlerimizin bu önemli karşılaşmaların tecrübesinden mahrum bırakılması pek doğru değil" dedi.

Trabzonspor'un rakibi Bodrum FK, Beşiktaş'ın ise Göztepe oldu. 1, 2 ve 3 Nisan'da oynanacak maçların heyecanı yine ATV ve A Spor ekranında yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi dün gerçekleştirildi. Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde eşleşti. Beşiktaş'ın rakibi ise Göztepe oldu. Seri başı olan takımlardan Trabzonspor ise Bodrum FK ile eşleşti.



Grubundan lider çıkan Konyaspor ise İskenderunspor ile mücadele edecek. Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Fenerbahçe- Galatasaray eşleşmesinin galibi Konyaspor-İskenderunspor maçının kazananı ile karşılaşacak.



Maç Konya'da oynanacak. Trabzonspor-Bodrum maçının galibi ise Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinde turu geçen kulüple eşleşecek. Çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan, yarı final maçları ise 22, 23 ve 24 Nisan'da tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.