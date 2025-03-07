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Gedson’da mutlu son!

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal’ın ardından iç transferde yeni bir imzayı duyurmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar’ın yeni kontrat için Gedson Fernandes’le anlaştığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Gedson’da mutlu son!

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Solskjaer yönetiminde yükselişe geçen Beşiktaş, Gedson Fernandes'le yeniden anlaştı. Siyah- Beyazlılar'da 2022/23 sezonundan bu yana forma giyen Portekizli yıldızın menajeriyle bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kontrat görüşmelerinde anlaşma sağladığı belirtildi.

Milan'ın da peşinde olduğu Gedson'un sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon 1 yıllık opsiyonu kullanılan Gedson'un yıllık maaşının 1.7 milyon Euro'ya yükseltiği yeni kontratla maaşında iyileştirme yapılacağı aktarıldı. Futbol kariyerine Benfica'nın altyapısında başlayan Gedson Fernandes, Tottenham ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği sezonların ardından 2021/22 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu.

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