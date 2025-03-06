Sarı Kanarya Rangers’ı ağırlayacak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Maç saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.



Sarı- Lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanş ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak. Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu ve Kanarya, rakibini geçerek adını gruplara yazdırdı.



Fenerbahçe, deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy'de 2-1'lik skorla yenmişti. Fred ve Osayi, cezası nedeniyle Rangers maçında forma giyemeyecek.

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