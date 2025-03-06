Önce Juventus sonra Atalanta! UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finale kalan Trabzonspor U19 takımı destan yazdı

Trabzonspor U19 takımından yeni bir destan daha. Bordo-Mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten maçın ardınan penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bir önceki turda bir başka İtalyan ekibi Juventus'u elemişti. Bordo- Mavililer'de penaltıları Salih Malkaçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu gole çevirdi. Özellikle Bican'ın son vuruşta panenka penaltısıyla çeyrek finali getirmesi büyük dikkat çekti.

Trabzonspor çeyrek finalde Bayern Münih'i penaltılarla eleyen bir başka İtalyan ekibi Inter'le karşılaşacak. Dünkü maçı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Güneş ve bazı oyuncular da tribünde yerlerini aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Papara Park'ta büyük bir coşku yaşandı.