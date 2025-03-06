Cimbom kaleci arayışında!

Sezon sonunda Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray kaleci arayışlarını sürdürüyor.



SCOUTLAR İZLİYOR

Listesinde bir çok aday bulunan Sarı-Kırmızılı takımın gündemine son olarak Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı file bekçisi Hugo Souza geldi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki kaleciyi scout ekibine izlettirdiği öne sürülüyor. Aslan'ın sezon sonunda scout ekibinden elecek rapora göre transfere karar vereceği de gelen haberler arasında.



4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan 1,99'luk Souza söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol görürken 4 maçta ise rakiplere geçit vermedi. Ocak ayında takıma takılan tecrübeli kalecinin kontratı 2028 yılında sona erecek.

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