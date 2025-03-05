Sarı- Lacivertlilerin kalecisi Livakovic’e şok soruşturma!

Fenerbahçe ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan 30 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic hakkında 'kültürel alana zarar verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Zadarnews.hr'nin haberine göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic hakkında Zadar Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Hırvat basınına yansıyan haberlerde konuya ilişkin "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Ayrıca 2023 yılında F.Bahçe'ye imza atan Livakovic'in sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.