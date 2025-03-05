Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan gündem yaratacak sözler!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bir TV programında zehir zemberek açıklamalara imza attı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı, "Fikret Orman'a laf yetiştirecek bir kişi var o da ortada yok" sözlerini sarf etti.



"Nerede Hasan Arat?" sorusuna, "Bilmiyorum beni hiç aramadı" cevabını verdi. 'Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız?' sorusuna ise şok bir yanıt verdi: "İntihar ederdim" Beşiktaş Başkanı Adalı, "Piyasa değerinin üzerinde transferler var. 122 senede yapılmış bir borç var 1 sene içinde de bir o kadar daha yapılmış. İnsanın canı ona da yanıyor" şekinde konuştu.



Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'ı kast ederek, "İkisinden de rica ediyorum, bundan sonraki kavgalarını Beşiktaş'ın dışında, başka şekilde yapsınlar" dedi.



HAK EDENİN KAZANDIĞI YAPI YOK

Adalı, 'Yapı var mı?' sorusunu, "Gözle görülür olmamakla birlikte var da diyemem yok da diyemem. Hak edenin kazandığı bir yapı yok" şeklinde cevapladı.

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