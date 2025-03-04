Hakan Safi: Biz şampiyon olacağız

fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi açıklamalarda bulundu. Puan farkının 4'e inmesinin ardından BEYAZ TV'ye konuşan Hakan Safi, "Galatasaray'ın çok zor maçları var. Biz geriden geliyoruz ama panik yapıyorlar. Biz şampiyon olacağız. Herkes formalarını hazırlasın şampiyon olacağız, geliyoruz" dedi.



Galatasaray'ın kalan maçlarında takılacağını belirten Safi, "Galatasaray takılacak. Daha çok takılacaklar, kendimize güveniyoruz. İyi yoldayız. İnşallah şampiyonluk kutlaması yaparız" şeklinde konuştu.



Sarı-Lacivertli yönetici Mourinho'ya verilen cezaya ilişkin ise "Gerek yoktu. Hoca, Türkiye'yi çok seviyor. Burada daha uzun yıllar kalmak istiyor. İnşallah hocayı Fenerbahçe efsaneleri arasına alacağız nasip olursa" ifadelerini kullandı.

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