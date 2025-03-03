Sihirli dokunuş! Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra oyuncuların performansında yaşanan artış dikkat çekiyor

Beşiktaş'ta 19 Ocak'ta teknik direktörlük görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer takıma yaptı pozitif etkiyle dikkatleri çekiyor. Norveçli teknik defans Uduokhai, Emirhan ve Masuaku gibi defans hattında forma giyen oyuncularını önemli ölçüde performansını artırdı.

Solskjaer, sezon başında takımdan ayrılması beklenen Chamberlain'i de geri kazanmayı başardı. Eleştirilen Joao Mario ise Solskjaer sonrası yaptığı skor katkılarıyla ön planda. Rashica Solskjaer sonrası 4 gol, 3 asistle, Rafa da 5 gol, 4 asistle oynuyor. Semih Kılıçsoy ise 1 yıl aranın ardından ligde üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Kartal ayrıca son iki sezonda ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.