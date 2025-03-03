Alperen Şengün’den Sacramento Kings maçından müthiş performans!

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Sacramento Kings'e 113-103 mağlup oldu.

Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alarak maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla mükemmel bir performans ortaya koysa da mağlubiyeti önleyemedi.

Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Tari Eason 14 sayı üretti. Kings'te ise DeMar DeRozan 21, Zach LaVine de 20 sayı ile oynadı. Konuk takımda Domantas Sabonis, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi.