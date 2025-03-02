Beşiktaş eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'den ağır eleştiri: "Ne selanız ne duanız duyulmayacak"

Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'a ağır eleştirilerde bulundu. Çebi, "Siz bugün tarihte ihanetiyle nam salmış utanmazlar neredeyse oradasınız. Bu kulüpte ne selanız ne duanız duyulmayacak. 11 ayda belinizdeki kemer tutmadı" ifadesini kullandı.

Fikret Orman'a kumpas kurduğu iddialarını da cevaplandıran Ahmet Nur Çebi, "Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Önce şapkayı koyup bunu değerlendirmesini istiyorum. Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan uzak dur" diye konuştu.

YÜCEL: 10 MİLYON EURO'YU BAĞIŞLIYORUM

Divan Kurulu'nda konuşan eski başkan Hüseyin Yücel adalete inancının tam olduğunu ifade ederek, "Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu kulübe bağışlayacağım. Başkanımız devam etmeli onun arkasındayım" dedi.



KULÜBÜN BORCU 14 MİLYAR 918 MİLYON



Beşiktaş'ın kulüp borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Siyah-Beyazlı kulübün borcunun Kasım 2024 itibariyle 14 milyar 918 milyon 656 bin 740 TL olduğunu açıkladı. Eski başkan Hüseyin Yücel'e olan borcun ise toplam 1.2 milyar TL olduğu duyurdu.