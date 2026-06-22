Trump-Cinping mutabakatı lafta kaldı: Çin’den ABD’nin “Alibaba” ambargosuna misilleme | 46 şirkete ihracat yasağı
ABD’nin Çinli teknoloji devlerini savunma ihalelerinden menetme kararına Pekin’den çok sert misilleme geldi. Pekin yönetimi, Washington’ın Alibaba ve Baidu gibi Çinli teknoloji devlerini kara listeye almasına karşılık Amerikan savunma sanayisini hedef alan kapsamlı yaptırımlar açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı, devlet kurumlarının Lockheed Martin, Raytheon ve General Dynamics gibi devlerin alt birimlerinin dahil olduğu 46 Amerikan firmasından ürün satın almasını tamamen yasakladı. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında mayıs ayında varılan mutabakata aykırı olduğunu vurgulayan Pekin, ulusal çıkarlarını korumak için adımların süreceği mesajını verdi.
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- Çin, ABD'nin Çinli teknoloji devlerini askeri ihalelerden menetmesine misilleme olarak 10 Amerikan şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.
- Çin Ticaret Bakanlığı, yaptırım listesindeki şirketlere askeri ve sivil alanlarda kullanılabilen çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasakladı.
- Çin Maliye Bakanlığı, devlet kurumlarının Lockheed Martin, Raytheon ve General Dynamics dahil 46 Amerikan şirketinden ürün satın almasını tamamen yasakladı.
- ABD Savunma Bakanlığı bu ayın başında Alibaba ve Baidu gibi Çinli teknoloji devlerini Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye eklemişti.
- Yaptırım listesindeki 10 şirket arasında Red Cat Holdings, Teal Drones, Ball Aerospace, Oshkosh Defense ve MP Materials gibi insansız hava aracı üreticileri ve nadir toprak madenciliği firmaları bulunuyor.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki teknoloji savaşı, Pekin yönetiminin Amerikan savunma sanayisini doğrudan hedef alan son hamlesiyle yeni dönemece girdi. ABD'nin Çinli teknoloji devlerini askeri ihalelerden menetme kararına misilleme gecikmedi. Associated Press (AP) haber ajansının bildirdiğine göre Çin, askeri bağlantıları bulunan 10 Amerikan şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.
AMERİKAN SAVAŞ MAKİNELERİNE İHRACAT ARTIK YASAK
Çin Ticaret Bakanlığı, yerli firmaların yaptırım listesindeki 10 Amerikan şirketine hem askeri hem sivil alanlarda kullanılabilen "çift kullanımlı" ürünleri ihraç etmesinin engelleneceğini duyurdu.
Söz konusu şirketler arasında askeri insansız hava aracı üreticileri ile nadir toprak madenciliği yapan firmalar bulunuyor.
İhracat yasağının Çin'in ulusal güvenliğini korumak amacıyla alındığını vurgulayan bakanlık, kararın ABD hükümetinin Çinli Askeri Şirketler Listesi'ni haksız şekilde genişletmesine cevap niteliği taşıdığını bildirdi.
LOCKHEED MARTIN'E KİLİT
Pekin'in hamlesi sadece ihracat kısıtlamalarıyla sınırlı kalmadı. Çin Maliye Bakanlığı, devlet kurumlarının Lockheed Martin, Raytheon ve General Dynamics'in alt birimlerinin dahil olduğu 46 Amerikan şirketinden ürün satın almasını tamamen yasakladı.
Kararın gerekçesine dair resmi açıklama yapılmazken, Ticaret Bakanlığı üçüncü ülkelerdeki kişi veya kurumların Çin menşeli çift kullanımlı ürünleri yaptırım uygulanan Amerikan firmalarına transfer etmesinin yasaklandığını duyurdu.
Çinli şirketlerin sadece "gerçekten gerekli" durumlar için ihracat izni başvurusunda bulunabileceği aktarıldı.
ALİBABA'YA KARA LİSTEYE KARŞILIK MÜTEKABİLİYET
Asya Grubu danışmanlık firmasının Büyük Çin ortağı George Chen, yasağın şaşırtıcı olmadığını ve ABD'nin kısıtlamalarına orantılı cevap teşkil ettiğini belirterek, "Çoğu ABD savunma sanayisi oyuncusu veya sözleşmeler ve diğer nedenlerle ABD hükümetiyle yakın bağlantıları var. Bu şirketler Çin'de iş yapmayacaklar, dolayısıyla etkisi oldukça sembolik olacak." dedi.
ABD Savunma Bakanlığı, bu ayın başlarında Alibaba ve Baidu gibi teknoloji devlerini Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye eklemişti. Baidu, askeri şirket olduğu yönündeki iddiayı "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD yaptırımlarının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayındaki görüşmede vardıkları mutabakata aykırı olduğunu kaydetti.
KARA LİSTEDEKİ AMERİKAN DEVLERİ
Pekin yönetiminin yaptırım listesine aldığı askerî kaynaklı 10 Amerikan şirketi şu şekilde sıralandı:
|Eyalet
|Şirketler
|California
|AVEOX
|Utah
|Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR
|Rhode Island
|Jaia Robotics
|Colorado
|Ball Aerospace & Technologies
|Wisconsin
|Oshkosh Defense
|Virginia
|L3Harris Maritime Services
|Nevada
|MP Materials
|Oklahoma
|USA Rare Earth