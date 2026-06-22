Trump-Cinping mutabakatı lafta kaldı: Çin’den ABD’nin “Alibaba” ambargosuna misilleme | 46 şirkete ihracat yasağı

Çinli şirketlerin sadece " gerçekten gerekli " durumlar için ihracat izni başvurusunda bulunabileceği aktarıldı.

Pekin'in hamlesi sadece ihracat kısıtlamalarıyla sınırlı kalmadı. Çin Maliye Bakanlığı , devlet kurumlarının Lockheed Martin, Raytheon ve General Dynamics'in alt birimlerinin dahil olduğu 46 Amerikan şirketinden ürün satın almasını tamamen yasakladı .

ALİBABA'YA KARA LİSTEYE KARŞILIK MÜTEKABİLİYET

Asya Grubu danışmanlık firmasının Büyük Çin ortağı George Chen, yasağın şaşırtıcı olmadığını ve ABD'nin kısıtlamalarına orantılı cevap teşkil ettiğini belirterek, "Çoğu ABD savunma sanayisi oyuncusu veya sözleşmeler ve diğer nedenlerle ABD hükümetiyle yakın bağlantıları var. Bu şirketler Çin'de iş yapmayacaklar, dolayısıyla etkisi oldukça sembolik olacak." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, bu ayın başlarında Alibaba ve Baidu gibi teknoloji devlerini Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye eklemişti. Baidu, askeri şirket olduğu yönündeki iddiayı "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.