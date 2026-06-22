CHP'de "sinkaflı" arınma! İzmir il binası gece yarısı savaş alanına döndü | Küfürler havada uçuştu
CHP için sembolik değer taşıyan ve "kale" gibi görülen İzmir'de "arınma" kavgası yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden alıp Utku Gümrükçü'yü ataması sonrası il binasındaki devir teslimde arbede çıktı. Gümrükçü ile Güç'ün ekibi küfür kıyamet birbirine girdi. Arbedeye Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın milletvekilleri de müdahil oldu. "Elimde çiçeğimle geldim bana "s...tir git" dendi" diyen Utku Gümrükçü, CHP YDK'sına yazılı şikayette bulunacak.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden aldı.
- Çağatay Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığına Utku Gümrükçü atandı.
- CHP İzmir İl Başkanlığı'nda devir teslim sırasında Utku Gümrükçü ve Çağatay Güç arasında tartışma yaşandı.
- "Elimde çiçeğimle geldim bana "s...tir git" dendi" diyen Utku Gümrükçü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat'a şikayette bulundu.
Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine Utku Gümrükçü atandı.
CEMİL TUGAY İSTİFA ETTİ
Karara mukabil İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İzmir kulislerinde Cemil Tugay ve Utku Gümrükçü arasında geçmişten bir husumet olduğu konuşulurken; Cemil Tugay'ın "Ya Utku ya ben" dediği iddia edildi.
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; bir süre bağımsız kalacak olan Tugay, CHP'den ayrılanların kurmaya hazırlandığı yeni partiye geçecek. Tugay, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" dedi.
Tartışmalar sürerken CHP İzmir İl Başkanlığı'nda devir teslim arbedesi yaşandı.
Görevden alınan Çağatay Güç ile göreve atanan Utku Gümrükçü küfür kıyamet birbirine girdi. Daha sonra Gümrükçü, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla İl Başkanlığı odasına geçti. Çağatay Güç binadan çıktı.
CHP İzmir'de "Sinkaflı" kavga
ELİNDE ÇİÇEĞİ İLE GELDİ, KÜFRÜ YEDİ... "ÇAĞATAY BANA "S....R GİT" DEDİ
Gümrükçü il binasına girmek istedikleri esnasında yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim, 'Giremezsiniz' dediler. Arada onlar bizi ittirdi, arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdiği için içeriye girdik. Tam merdivenin başına gelmiş olan önceki il başkanı Çağatay Bey, bana "S...tir git" dedi. Ben size olayı anlatıyorum. Buraya geldik 'Kapı kilitli' dedi, aşağıdan anahtarı istedik anahtar cebinden çıktı.
Açmadılar kapıyı bize. Deniz Yücel bu partinin il başkanıdır. Bu binayı alan, bu binayı yapan il başkanıdır. Her santimetrekaresinde emeği vardır. Biz onun emeğine saygı duyuyoruz. O da biliyor ki Utku Gümrükçü'nün burada bir metrekare dahi olsa bir parçası vardır. Partiler; emekle, altın teri ile büyür. Partimizi büyüteceğiz."
HALEFİNİ ŞİKAYET ETTİ: GEREKİRSE YAZILI OLARAK İLETECEĞİM
Gümrükçü daha sonra CHP YDK Başkanı Mahir Polat'a Çağatay Güç ve ekibini şikayet etti.
Kendisine küfür edildiğini ve tartaklandığını belirten Utku Gümrükçü, "Bize çay ikram edeceğini söylemişti. Biz içeri girerken yanındaki arkadaşlarla, bizi tartakladı. Kravatım yakam paça dağıldı, göğsüm ezildi. Merdivene yaklaştı. Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz, girelim içeri dedik. S…irin gidin dedi bize. Çok net söyledi. Siz bu partinin disiplin kurulu başkanısınız. Gerekirse size yazılı olarak da ileteceğim. Arkadaşlar da şahit" dedi.
POLAT: TAŞLAR YERİNE OTURACAK
CHP Yüksek Disiplin Kurlu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaşananlar sonrası CHP İzmir il binasına geldi. Burada Utku Gümrükçü'ye destek olan Polat, "Bu partide taşlar yerine oturacak. Birlikte bu partiyi düzlüğe çıkaracağız. Başkanımız burada, o bizim rehberimiz İzmir'de. Birlikte yol alacağız, küskünlükleri ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.
Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bir diğer İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise "Bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak, böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
ÖZEL Mİ YALAN SÖYLÜYOR CEMİL TUGAY MI?
Bir yandan da Cemil Tugay ve Özgür Özel arasında "dedin, demedim" kavgası çıktı.
Tugay CHP'den istifası sonrası Özel'in kendisine "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" dediğini iddia etti.
Özgür Özel ise Cemil Tugay'ı şu sözlerle yalanladı:
"Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. 'Bunlar bunu hak ediyor' demedim. Yalnızca konuşma biterken, 'Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun' dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir"