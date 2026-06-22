CHP'de "sinkaflı" arınma! İzmir il binası gece yarısı savaş alanına döndü | Küfürler havada uçuştu

Açmadılar kapıyı bize. Deniz Yücel bu partinin il başkanıdır. Bu binayı alan, bu binayı yapan il başkanıdır. Her santimetrekaresinde emeği vardır. Biz onun emeğine saygı duyuyoruz. O da biliyor ki Utku Gümrükçü'nün burada bir metrekare dahi olsa bir parçası vardır. Partiler; emekle, altın teri ile büyür. Partimizi büyüteceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun atadağı Utku Gümtükçü ve YDK Başkanı Mahir Polat





HALEFİNİ ŞİKAYET ETTİ: GEREKİRSE YAZILI OLARAK İLETECEĞİM



Gümrükçü daha sonra CHP YDK Başkanı Mahir Polat'a Çağatay Güç ve ekibini şikayet etti.



Kendisine küfür edildiğini ve tartaklandığını belirten Utku Gümrükçü, "Bize çay ikram edeceğini söylemişti. Biz içeri girerken yanındaki arkadaşlarla, bizi tartakladı. Kravatım yakam paça dağıldı, göğsüm ezildi. Merdivene yaklaştı. Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz, girelim içeri dedik. S…irin gidin dedi bize. Çok net söyledi. Siz bu partinin disiplin kurulu başkanısınız. Gerekirse size yazılı olarak da ileteceğim. Arkadaşlar da şahit" dedi.

POLAT: TAŞLAR YERİNE OTURACAK



CHP Yüksek Disiplin Kurlu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaşananlar sonrası CHP İzmir il binasına geldi. Burada Utku Gümrükçü'ye destek olan Polat, "Bu partide taşlar yerine oturacak. Birlikte bu partiyi düzlüğe çıkaracağız. Başkanımız burada, o bizim rehberimiz İzmir'de. Birlikte yol alacağız, küskünlükleri ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.



Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bir diğer İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise "Bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak, böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.