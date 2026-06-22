Mülkiyet hakkını korumak amacıyla ortaklığın giderilmesi davalarındaki suistimalleri ortadan kaldırdıklarının altını çizen Akbaşoğlu, " Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın yalnızca malik mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yüzü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz ." sözlerini sarf etti.

Vatandaşların alacaklarına zahmetsiz şekilde kavuşmasını amaçladıklarını anlatan Akbaşoğlu, " İcra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasını ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. İdareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna gidilebilmesi imkanı devam edecek ." diye konuştu.

Yargı süreçlerini uzatan bilirkişi uygulamasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, " Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcılara ait olduğu için bilirkişilik müessesesinin sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiğini hüküm altına alıyoruz ." ifadelerini kullandı.

Uygulamada uzun süredir tartışmalara neden olan belirsiz alacak davasını yürürlükten kaldırdıklarını duyuran Akbaşoğlu, kısmi dava açan vatandaşlara tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme hakkı getirdiklerini aktardı.

Yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek amacıyla Yargıtay 'ın bozma yetkisine yeni sınırlar çizildiğini belirten Akbaşoğlu, " İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulamayacak. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usuli hususların temyiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin önüne geçiyoruz ." dedi.

İDARİ YARGIDA TEK HAKİM SINIRI YÜKSELİYOR

İdare mahkemelerinde tek hakim tarafından çözümlenecek davaların kapsamını genişlettiklerini dile getiren Akbaşoğlu, 2026 yılı için konusu 486 bin TL'yi geçmeyen iptal ve tam yargı davalarının tek hakim tarafından süratle karara bağlanacağını bildirdi.

NOTERLİK İŞLEMLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bürokrasiyi azaltmak amacıyla noterlik evraklarının elektronik ortamda güvenli imza ile saniyeler içerisinde ilgili mercilere ulaştırılmasını düzenlediklerini aktaran Akbaşoğlu, bu işlemlerden vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayacağını paylaştı.

ADLİ TIP KURUMUNA UZMANLIK ŞARTI

Adli Tıp Kurumunun bilimsel kapasitesini güçlendirdiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, ihtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanabilmek için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da doktora derecesi şartını kanunla açıkça düzenlediklerini, görev sürelerini dört yılla sınırlandırdıklarını bildirdi.

KISITLILARIN MALLARI UYAP ÜZERİNDEN SATILACAK

Vesayet altındaki vatandaşlara ait malların tam rekabet ortamında satılabilmesi için UYAP Entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden satış imkanı getirdiklerini belirten Akbaşoğlu, dijital ve moleküler genetik inceleme sonuçlarının saklanması ve imhasına ilişkin usulleri Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturduklarını dile getirdi.