12. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu | Davalarda hızlı karar dönemi | Madde madde açıklandı
Yargının verimli ve etkin işlemesi amacıyla hazırlanan 12. Yargı Paketi kamuoyuna duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’nun aktardığı detaylara göre, belirsiz alacak davası uygulamadan kaldırılıyor. İdari yargıda tek hakim sınırı 2026 yılı için 486 bin liraya yükseltiliyor. Noterlik işlemlerinde dijital dönüşüm hızlanırken, vesayet altındaki kişilerin malları UYAP üzerinden satılabilecek. Yargıtay artık sadece görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle yerel mahkeme kararlarını bozamayacak. Adli Tıp Kurumu atamalarına uzmanlık şartı geliyor. Pakette e-Duruşma imkanlarının genişletilmesi, Adli Tıp Kurumu atamalarına uzmanlık şartı getirilmesi ve dijital verilerin saklanmasına yönelik anayasal güvenceler dikkat çekiyor. İstinaf mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı Danıştay’da temyiz yolu yeniden düzenleniyor. Duruşma süreleri üç ayı geçemeyecek.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti, adalet hizmetlerinin hızlandırılmasını ve yargıya güvenin artırılmasını hedefleyen 30 maddelik 12. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
- Pakette duruşma süreleri 3 ayla sınırlandırılıyor, Yargıtay'ın ilk derece mahkemesi kararlarını sadece görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozması yasaklanıyor.
- İdare aleyhine hükmedilen para alacakları için doğrudan icra takibi dönemi sona eriyor, vatandaşlar önce idareye yazılı başvuru yapacak.
- Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırma yalnızca malik mirasçılar arasında yapılacak.
- Yükseköğretim Kanunu teklifinin de bu hafta Meclis'e verilmesi planlanıyor ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin üniversiteye dönmesine imkan sağlanacak.
TBMM'de bu hafta, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek. AK Parti uzun zamandır üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu 30 maddelik 12. Yargı Paketi'nin öne çıkan detayları şu şekilde sıralandı:
- Duruşmalar arasındaki süre kural olarak üç aydan fazla olamayacak.
- Yargıtay sadece görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle yerel mahkeme kararlarını bozamayacak.
- Devlet aleyhine açılan alacaklarda doğrudan icra takibi yapılamayacak, idareye başvuru zorunlu olacak.
- Miras kalan taşınmazların ilk satışı sadece mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.
- Noterlik evrakları mahkemelere dijital ortamda ücretsiz gönderilecek.
- İdari yargıda tek hakim sınırı 2026 yılı için 486 bin liraya çıkarılacak.
- Bölge idare mahkemeleri gerekçe hatası nedeniyle kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı sonuçlandırabilecek.
- Adli Tıp Kurumu ihtisas kurulu üyeliklerine uzmanlık veya doktora şartı getirilecek.
- Hukuki konularda bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara disiplin yaptırımı uygulanacak.
- Kısıtlı vatandaşların malları en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP üzerinden ihaleye çıkacak.
- Dijital ve genetik verilerin saklanma ve imha süreçleri yasal güvenceye alınacak.
- İstinaf mahkemelerinin ilk derece kararını kaldırıp yeniden hüküm kurması durumunda temyiz yolu açılacak.
- Belirsiz alacak davası uygulamadan kaldırılarak kısmi dava açanlara tahkikat sonuna kadar alacağı talep etme hakkı verilecek.
HIZLI, VERİMLİ, ETKİN YARGI
İşte Akbaşoğlu'nun adalet hizmetlerinin hızlandırılmasını ve yargıya güvenin artırılmasını hedefleyen 12. Yargı Paketi açıklamasının detayları...
Yargılamaların makul sürede tamamlanması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin kapsamlı çalışmanın ürünü olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik duruşma sürelerinin üç ayla sınırlandırılması, idari yargıda tek hakimle verilen kararların daha geniş çerçevede değerlendirilerek yargı süreçlerinin hızlandırılması ve e-Duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön inceleme duruşmalarına ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilmesi teklifimizde yer almaktadır." dedi.
DEVLET ALEYHİNE DOĞRUDAN İCRA DÖNEMİ BİTİYOR
Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkat çeken Akbaşoğlu, idare aleyhine hükmedilen para alacakları için doğrudan icra takibi dönemini sona erdirdiklerini bildirdi.
Vatandaşların alacaklarına zahmetsiz şekilde kavuşmasını amaçladıklarını anlatan Akbaşoğlu, "İcra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasını ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. İdareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna gidilebilmesi imkanı devam edecek." diye konuştu.
BİRİNCİ AÇIK ARTIRMA YALNIZCA MİRASÇILAR ARASINDA
Mülkiyet hakkını korumak amacıyla ortaklığın giderilmesi davalarındaki suistimalleri ortadan kaldırdıklarının altını çizen Akbaşoğlu, "Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın yalnızca malik mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yüzü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz." sözlerini sarf etti.
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINA DİSİPLİN YAPTIRIMI
Yargı süreçlerini uzatan bilirkişi uygulamasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, "Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcılara ait olduğu için bilirkişilik müessesesinin sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiğini hüküm altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.
BELİRSİZ ALACAK DAVASI KALDIRILIYOR
Uygulamada uzun süredir tartışmalara neden olan belirsiz alacak davasını yürürlükten kaldırdıklarını duyuran Akbaşoğlu, kısmi dava açan vatandaşlara tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme hakkı getirdiklerini aktardı.
YARGITAY KAFASINA GÖRE MAHKEME KARARLARINI BOZAMAYACAK
Yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisine yeni sınırlar çizildiğini belirten Akbaşoğlu, "İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulamayacak. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usuli hususların temyiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin önüne geçiyoruz." dedi.
İDARİ YARGIDA TEK HAKİM SINIRI YÜKSELİYOR
İdare mahkemelerinde tek hakim tarafından çözümlenecek davaların kapsamını genişlettiklerini dile getiren Akbaşoğlu, 2026 yılı için konusu 486 bin TL'yi geçmeyen iptal ve tam yargı davalarının tek hakim tarafından süratle karara bağlanacağını bildirdi.
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Bürokrasiyi azaltmak amacıyla noterlik evraklarının elektronik ortamda güvenli imza ile saniyeler içerisinde ilgili mercilere ulaştırılmasını düzenlediklerini aktaran Akbaşoğlu, bu işlemlerden vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayacağını paylaştı.
ADLİ TIP KURUMUNA UZMANLIK ŞARTI
Adli Tıp Kurumunun bilimsel kapasitesini güçlendirdiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, ihtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanabilmek için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da doktora derecesi şartını kanunla açıkça düzenlediklerini, görev sürelerini dört yılla sınırlandırdıklarını bildirdi.
KISITLILARIN MALLARI UYAP ÜZERİNDEN SATILACAK
Vesayet altındaki vatandaşlara ait malların tam rekabet ortamında satılabilmesi için UYAP Entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden satış imkanı getirdiklerini belirten Akbaşoğlu, dijital ve moleküler genetik inceleme sonuçlarının saklanması ve imhasına ilişkin usulleri Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturduklarını dile getirdi.
Teklifte, davaların daha kısa sürede sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarında ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla yapılabilmesi,
Yargıtay tarafından, bölge adliye mahkemeleri hariç, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceğine yönelik hükümler yer alacak.
Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak.
Pakette kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, hesaplarını başkanlarına kullandıran ancak farkında olmadan dolandırılanlara yönelik düzenleme yer alacak.
ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR
Bu hafta kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin de Meclis'e verilmesi planlanıyor. Teklifle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden üniversitelere dönebilmesine imkan sağlayacak düzenlemeler olacak.
Daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile önceki af düzenlemelerinden yararlanamayanların kapsama alınması üzerinde durulmuştu.