İngiltere'de yine kaos: Başbakan Keir Starmer istifa etti! Boris Johnson'dan Rishi Sunak'a ilk değil

DAİLY MAİL: TAM BİR FİYASKOYDU

Daily Mail gazetesi, Keir Starmer'ın başbakanlık dönemini son derece sert bir dille eleştirerek, kendisini tarihin en zayıf liderlerinden biri olarak nitelendirdi. Gazete, Starmer için, "Başbakan olarak sırılsıklam, sallantılı bir jöleydi. Her zaman klişelerin esiri oldu, birkaç tesadüfi kahkaha attırdı ama sadece can sıkıntısı ve sonunda küçümseme uyandırdı" ifadelerini kullandı. Haberde, Starmer'ın siyasi geçmişine ve gençlik yıllarındaki Troçkist dergi editörlüğü gibi sol kökenlerine dikkat çekilerek, aslında kariyerinin başından beri bir "sosyalist kariyerist" olduğu iddia edildi. Ayrıca, seçim kampanyalarında sürekli olarak bir alet yapımcısı ile engelli bir hemşirenin oğlu olduğunu tekrarlamasının dinleyicilerde bıkkınlık yarattığı aktarıldı.

Haberin devamında, Starmer hükümetinin ekonomi politikalarındaki geri adımları, emeklilerin kışlık yakıt yardımlarının kesilmesi ve ardından gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçilmesi gibi istikrarsızlıklar vurgulandı. Daily Mail, Starmer'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından hakarete uğradığını ve ardından "Brüksel'e ağlayarak geri dönüp Avrupa çetesine yeniden kabul edilmek için yalvardığını" yazdı.

Starmer'ın istifa konuşmasındaki ifadelerine de yer veren Daily Mail, son olarak, "Sir Keir Starmer, devrimci olmaktan çok uzak, işleri tıkayan, hayal gücünden yoksun, kurulu düzenin adamıydı. Hayal kırıklığı yaratan, eski püskü bir adam. Tam bir fiyasko." ifadelerine yer verdi.