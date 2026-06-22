İngiltere'de yine kaos: Başbakan Keir Starmer istifa etti! Boris Johnson'dan Rishi Sunak'a ilk değil
İngiltere’de 2024’teki büyük zaferin ardından koltuğa oturan Başbakan Keir Starmer, yerel ve ara seçimlerdeki ağır yenilgiler ile parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak istifa etti. Starmer'ın havlu atmasıyla birlikte, Birleşik Krallık’ta Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'ın ardından son 5 yılda koltuğu terk eden dördüncü başbakan Keir Starmer oldu.
İngiltere'de 2024 yılında iktidara gelen Başbakan Keir Starmer, üst üste alınan seçim yenilgileri ve parti içi muhalefetin yoğun baskısı sonucunda istifa ettiğini açıkladı.
STARMER'İN İSTİFANIN ARKA PLANI
Keir Starmer'ın istifası, İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde ve ara seçimlerde aldığı ağır yenilgiler ile partideki iç muhalefetin hızla artmasının bir sonucu olarak gündeme geldi.
Starmer, 2024'te büyük bir zaferle iktidara gelmesine rağmen düşük onay oranları, göç ve enerji politikalarındaki eleştiriler, ekonomik zorluklar ile özellikle Andy Burnham'ın güçlü bir performans gösterdiği ara seçim yenilgisi sonrası parti içinde yoğun baskı altına girdi.
Burnham'ın parlamentoya girmesiyle birlikte bakanlar ve milletvekilleri arasında istifa çağrıları arttı. Starmer sürecin sonunda istifa etti.
YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?
Keir Starmer'ın istifası sonrası en güçlü aday Andy Burnham olarak görülüyor. (eski Greater Manchester Belediye Başkanı, yeni Makerfield Milletvekili). Burnham, son ara seçimde zafer kazandı ve parti içinde destek görüyor.
İNGİLİZ BASINI YERDEN YERE VURDU
İngiliz basını, Starmer'ın istifasının ardından sert analizler yayımladı.
DAİLY MAİL: TAM BİR FİYASKOYDU
Daily Mail gazetesi, Keir Starmer'ın başbakanlık dönemini son derece sert bir dille eleştirerek, kendisini tarihin en zayıf liderlerinden biri olarak nitelendirdi. Gazete, Starmer için, "Başbakan olarak sırılsıklam, sallantılı bir jöleydi. Her zaman klişelerin esiri oldu, birkaç tesadüfi kahkaha attırdı ama sadece can sıkıntısı ve sonunda küçümseme uyandırdı" ifadelerini kullandı. Haberde, Starmer'ın siyasi geçmişine ve gençlik yıllarındaki Troçkist dergi editörlüğü gibi sol kökenlerine dikkat çekilerek, aslında kariyerinin başından beri bir "sosyalist kariyerist" olduğu iddia edildi. Ayrıca, seçim kampanyalarında sürekli olarak bir alet yapımcısı ile engelli bir hemşirenin oğlu olduğunu tekrarlamasının dinleyicilerde bıkkınlık yarattığı aktarıldı.
Haberin devamında, Starmer hükümetinin ekonomi politikalarındaki geri adımları, emeklilerin kışlık yakıt yardımlarının kesilmesi ve ardından gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçilmesi gibi istikrarsızlıklar vurgulandı. Daily Mail, Starmer'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından hakarete uğradığını ve ardından "Brüksel'e ağlayarak geri dönüp Avrupa çetesine yeniden kabul edilmek için yalvardığını" yazdı.
Starmer'ın istifa konuşmasındaki ifadelerine de yer veren Daily Mail, son olarak, "Sir Keir Starmer, devrimci olmaktan çok uzak, işleri tıkayan, hayal gücünden yoksun, kurulu düzenin adamıydı. Hayal kırıklığı yaratan, eski püskü bir adam. Tam bir fiyasko." ifadelerine yer verdi.
THE TELEGRAPH: "KORKUNÇ BİR BAŞBAKANDI VE BUNU ASLA FARK ETMEDİ"
Eski İşçi Partisi Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı Tom Harris tarafından The Telegraph için kaleme alınan analizde ise Keir Starmer, "tesadüfi bir başbakan" olarak tanımlandı ve siyasetten hiçbir zaman anlamadığı öne sürüldü. Harris, "Keir Starmer korkunç bir başbakandı ve bunu asla fark etmedi. Onu çabalarken izlemek çoğunlukla acı verici olabiliydi. Yetenekleri siyasette değil, hukuktaydı" değerlendirmesinde bulundu. Analizde, Starmer'ın milletvekili seçilmeden önce Kamu Davaları Direktörü olarak kazandığı şöhret sayesinde liderliğe taşındığı ancak hitabet ve siyasi analiz yeteneğinden yoksun olduğu iddia edildi. Başbakanlığı döneminde arka sıra milletvekilleriyle bağ kuramadığı, sadece küçük bir danışman grubuna bağımlı kaldığı ve bunun da parti içinde hoşnutsuzluk yarattığı belirtildi.
The Telegraph, Starmer'ın parlamentodaki eleştirilere öfkelenerek ve zaman zaman kişisel hakaretlerle yanıt verdiğini, muhalefetin doğrudan sorularından kaçınmayı bir alışkanlık haline getirdiğini yazdı. Harris, Starmer'ın siyasi sonunu hazırlayan hatalardan birinin de Peter Mandelson'ı Washington Büyükelçisi olarak atama gayreti olduğunu vurguladı. Haberde, Makerfield ara seçimlerinde Andy Burnham'ın elde ettiği zaferin, Starmer'ın kendi sonunu görmesini sağlayan kesin viraj olduğu belirtilerek istifa konuşması şu sözlerle eleştirildi:
"İstifa konuşması bile bir sanrı dersiydi; neredeyse hiç kimsenin gerçek olduğuna inanmayacağı bir başarı listesini sıralayıp durdu."
İNGİLİZLER'İN ISKALADIĞI GERÇEK
İngiltere'de koltuğu bırakmak zorunda kalan Keir Starmer, iç politikada her ne kadar sert eleştirilerin hedefi olsa da Türkiye'nin de olumlu baktığı bazı düzenlemeleriyle hatırlanıyor. Özellikle 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay vermesi ve Ankara ile savunma sanayii iş birliğini derinleştirmesi Türkiye tarafından en olumlu karşılanan stratejik adımlardan olmuştu.
Bunun yanı sıra çocukların dijital güvenliğine yönelik radikal duruşuyla da dikkat çeken Starmer 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini ve bu yasağı delmek için kullanılacak VPN uygulamalarını tamamen yasaklayan küresel çapta öncü bir düzenlemeyi ilan etmişti. Starmer, bu kararı "Çocuklara çocukluklarını geri veriyoruz" sözleriyle savunmuş; ebeveyn koruması ile dijital bağımlılıkla mücadeleyi merkez alan bu hamlesiyle Türkiye'deki aileler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da olumlu karşılanmıştı.
SON 5 YILDA (2021-2026) İSTİFA EDEN İNGİLTERE BAŞBAKANLARI
Boris Johnson - Temmuz 2022: Partygate skandalı, yalanlar ve bakan istifaları dalgası nedeniyle istifa etti.
Liz Truss - Ekim 2022: Mini-bütçe sonrası piyasalarda çöküş ve kendi partisinden gelen baskı nedeniyle sadece 45-50 gün görevde kaldıktan sonra istifa etti.
Rishi Sunak - Temmuz 2024: Erken seçimde ağır yenilgi sonrası istifa etti.
Keir Starmer - Haziran 2026